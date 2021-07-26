Їхати на відпочинок до України – новий туристичний тренд у країнах Середнього Сходу. Цього літа до нас уже завітало понад 10 тис. туристів із держав Перської затоки. Подорожують зазвичай парами, або великими сім’ями.

Їдуть із Катару, Оману, Ємену, а найбільше – із Саудівської Аравії.

Причина такого інтересу – нове авіасполучення, яке відкрив один з арабських перевізників. Безвіз від України також посприяв притоку туристів.

Меню культового столичного ресторану на Майдані тепер є й арабською мовою.

– Якщо ми маємо можливість репрезентувати себе ще одній частині світу ще й таким чином, то звісно, що ми хочемо зробити це доступною для них мовою, – розповіла директор з маркетингу мережі ресторанів Марія Банько.

Торгівельно-розважальні центри також адаптуються під іноземних гостей.

– У нас уже тиждень є підтримка англійською й арабською мовою. Промоутер допомагає спілкуватися, бо їм взагалі дуже потрібна допомога у виклику таксі, – розповіла pr-директор торговельного центру Тетяна Атаджанова.

В об’єднанні учасників ринку туризму повідомили, що в середньому туристи з країн Перської затоки щодня витрачають від $200 до $500.