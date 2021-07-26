З 26 липня Португалія відкриває свої кордони для українських туристів. Дозвіл поширюється на всі типи подорожей.
Кордони залишатимуться відкритими до 8 серпня, але це рішення уряд Португалії може переглянути в будь-який момент.
Відпочинок на узбережжі Атлантичного океану зараз високо затребуваний, тому українські туристи не гають часу і вже починають планувати свою відпустку.
Про умови в’їзду, ціни на актуальні тури і головні курорти Португалії – читайте далі у матеріалі.
Що потрібно для в’їзду в Португалію
- негативний ПЛР-тест на Covid-19, зроблений не більше ніж за 72 години до в’їзду;
- швидкий тест на антитіла до COVID-19 (TRAg), зроблений не більше ніж за 48 годин.
Крім цього, в’їзд у Португалію дозволений при наявності Covid-сертифіката, виданого в будь-якій країні ЄС. Сертифікат дійсний як в паперовому, так і в електронному варіанті.
А громадяни України, які не мають Covid-сертифікату, крім тестів, повинні мати при собі:
- дійсну посвідку на проживання в цій країні;
- документи, що підтверджують статус “члена родини громадянина ЄС”.
А мандрівники, які прибувають до Португалії на авіарейсах з Бразилії, ПАР, Індії, Непалу та Британії, зобов’язані залишатися на самоізоляції протягом 14 днів після прибуття.
Тури в Португалію
Відпочинок у туристичній Португалії не можна назвати бюджетним.
Керівник відділу розвитку напрямків Join UP Катерина Артюх зауважила, що подорож у цю країну за одну людину коштуватиме в середньому 20 700 грн за 7 днів у тризірковому готелі зі сніданками.
Ціни на семиденний тур у Лісабон стартують від 30 000 тис грн без сніданків.
Відпочинок у Мадейрі на 4 дні коштуватиме від 29 000 тис грн. Ціна вказана за 4 ночі у чотиризірковому готелі зі сніданками.
Ціни на чотириденний тур у місто Фуншал стартують від 28 000 тис грн без харчування.
Ціни за тури вказані з урахуванням перельотів, двомісного проживання і медичної страховки. За ПЦР тести доведеться платити окремо.
Куди поїхати у Португалії
Португалія – це багатогранна країна, яка здатна здивувати кожного туриста. Крім пляжного відпочинку тут можна побачити середньовічні фортеці, смарагдові долини, відвідати національні парки та насолодитися місцевою кухнею.
Почати знайомство з Португалією варто зі столиці країни – Лісабону. На екскурсії містом можна сміливо виділяти два дні для того, щоб прогулятися Торговою площею, пішоходним бульваром Аугушта і прокататися на відомому трамвайчику.
Також до списку екскурсійних міст входить Сінтра. Тут туристів приваблює архітектура замків і палаців. Обов’язково варто побачити Палац Пена, Монастир капуцинів і Замок маврів.
У маленьке містечко Обідуш туристи приїжджають для того, щоб прогулятися вузенькими вуличками серед оповитих квітами білих будиночків. А гордістю міста є замок Обідуш.
Найпопулярніші пляжні курорти Португалії розташувалися в регіоні Алгарве. На його території знаходиться суцільна прибережна смуга, довжиною 150 км.
Якщо ви є прихильником пляжного відпочинку, то можете полетіли в Порту, на острів Мадейра або Азорські острова.
Гірськолижні курорти Португалії користуються не меншою популярністю. Більшість гірськолижних трас розташовані на схилах гірського хребта Серра-да-Ештрела.