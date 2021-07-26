З 26 липня Португалія відкриває свої кордони для українських туристів. Дозвіл поширюється на всі типи подорожей.

Кордони залишатимуться відкритими до 8 серпня, але це рішення уряд Португалії може переглянути в будь-який момент.

Відпочинок на узбережжі Атлантичного океану зараз високо затребуваний, тому українські туристи не гають часу і вже починають планувати свою відпустку.

Про умови в’їзду, ціни на актуальні тури і головні курорти Португалії – читайте далі у матеріалі.

Що потрібно для в’їзду в Португалію

негативний ПЛР-тест на Covid-19, зроблений не більше ніж за 72 години до в’їзду;

швидкий тест на антитіла до COVID-19 (TRAg), зроблений не більше ніж за 48 годин.

Крім цього, в’їзд у Португалію дозволений при наявності Covid-сертифіката, виданого в будь-якій країні ЄС. Сертифікат дійсний як в паперовому, так і в електронному варіанті.

А громадяни України, які не мають Covid-сертифікату, крім тестів, повинні мати при собі:

дійсну посвідку на проживання в цій країні;

документи, що підтверджують статус “члена родини громадянина ЄС”.

А мандрівники, які прибувають до Португалії на авіарейсах з Бразилії, ПАР, Індії, Непалу та Британії, зобов’язані залишатися на самоізоляції протягом 14 днів після прибуття.

Тури в Португалію

Відпочинок у туристичній Португалії не можна назвати бюджетним.

Керівник відділу розвитку напрямків Join UP Катерина Артюх зауважила, що подорож у цю країну за одну людину коштуватиме в середньому 20 700 грн за 7 днів у тризірковому готелі зі сніданками.

Ціни на семиденний тур у Лісабон стартують від 30 000 тис грн без сніданків.

Відпочинок у Мадейрі на 4 дні коштуватиме від 29 000 тис грн. Ціна вказана за 4 ночі у чотиризірковому готелі зі сніданками.

Ціни на чотириденний тур у місто Фуншал стартують від 28 000 тис грн без харчування.

Ціни за тури вказані з урахуванням перельотів, двомісного проживання і медичної страховки. За ПЦР тести доведеться платити окремо.

Куди поїхати у Португалії

Португалія – це багатогранна країна, яка здатна здивувати кожного туриста. Крім пляжного відпочинку тут можна побачити середньовічні фортеці, смарагдові долини, відвідати національні парки та насолодитися місцевою кухнею.

Почати знайомство з Португалією варто зі столиці країни – Лісабону. На екскурсії містом можна сміливо виділяти два дні для того, щоб прогулятися Торговою площею, пішоходним бульваром Аугушта і прокататися на відомому трамвайчику.

Також до списку екскурсійних міст входить Сінтра. Тут туристів приваблює архітектура замків і палаців. Обов’язково варто побачити Палац Пена, Монастир капуцинів і Замок маврів.

У маленьке містечко Обідуш туристи приїжджають для того, щоб прогулятися вузенькими вуличками серед оповитих квітами білих будиночків. А гордістю міста є замок Обідуш.

Найпопулярніші пляжні курорти Португалії розташувалися в регіоні Алгарве. На його території знаходиться суцільна прибережна смуга, довжиною 150 км.

Якщо ви є прихильником пляжного відпочинку, то можете полетіли в Порту, на острів Мадейра або Азорські острова.

Португалія відкрилася для українців: умови в’їзду та ціни на тури / 3 фотографии

Гірськолижні курорти Португалії користуються не меншою популярністю. Більшість гірськолижних трас розташовані на схилах гірського хребта Серра-да-Ештрела.