Стрибок з парашутом – це купа адреналіну, захоплення і задоволення. На території Києва і Київської області є багато місць, де можна здійснити свою мрію.

Щоб зробити цей момент незабутнім, варто обрати сучасний аероклуб з хорошим літаком і високою інтенсивністю стрибків, а також виконувати інструкції тандем-майстра. Стрибок з парашутом з інструктором дозволить насолодитись процесом сповна.

Про найкращі місця для стрибка з парашутом в Києві, і скільки це коштує – читайте на Факти ICTV.

DZ Boro – сучасний аероклуб в Київській області. Він розташований приблизно за 40 км від Києва. СМТ Бородянка, Київська область, Польовий провулок, 9.

Підійде як для початківців-парашутистів, так і для досвідчених спортсменів.

На вибір дається відразу два види послуг: тандем-стрибок з приземленням на ноги інструктора і самостійний стрибок.

Ціна на стрибок з парашутом у DZ Boro:

Тандем-стрибок – 3 900 грн

Самостійний стрибок – 2 800 грн

На аеродромі Чайка працює один з найбільших парашутних аеродромів України. Розташований він в селі Петропавлівська Борщагівка, вул. Антонова, 5.

Підходить усім охочим з будь-яким рівнем підготовки. Є можливість стрибнути як самостійно, так і в тандемі з досвідченим інструктором.

Ціна на стрибок з парашутом на Чайці:

Тандем-стрибок – від 4 тис. грн

Самостійний стрибок – 1 750 грн

На Чайці працює асоціація Пара-скуф, яка також здійснює стрибки для всіх охочих.

Ціна на стрибок з парашутом з Пара-скуф:

Тандем-стрибок – від 4 тис. грн

Самостійний стрибок – 2,5 тис. грн

Навчально-тренувальні стрибки спортсменів з інструкторами – 2 450 грн

Ulet.pro здійснює стрибки з парашутом для початківців і профі. У цій команді також є у наявності й аеротруба для тих, хто не полюбляє висоту. Адреса: Київ, парк Муромець (парк Дружби Народів), X-Park.

Ціна на стрибок з парашутом з Ulet.pro:

Тандем-стрибок – від 4 тис. грн

Самостійний стрибок – 2,5 тис. грн

ДЗ 5 Океан входить до складу комплексу аеродрому Київ-Південний, який розташований за 45 км від Києва, в напрямку Одеси. Адреса: 60-й км одеської траси, вул. Київська 172 с. Ксаверівка, Васильківський район.

Ціна на стрибок з парашутом у ДЗ 5 Океан:

Тандем-стрибок – від 4 тис. грн, в залежності від ваги пасажира і побажань.

Кому заборонено стрибати з парашутом

Стрибки заборонені особам, які страждають на епілепсію і психічні захворювання.

У список заборон також потрапили цукровий діабет, глухота або приглухуватість високого ступеня, гострі та хронічні захворювання середнього вуха.

При серцево-судинних захворюваннях необхідно проконсультуватися з лікарем.

Не рекомендується стрибати при застуді та нежиті.