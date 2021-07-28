Люксембург відкрився для всіх типів подорожей українців. Він став ще однією країною ЄС, з якою Україна відновила повноцінну дію безвізу.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Громадянам України дозволили в’їзд до Люксембургу незалежно від мети поїздки. Але при собі обов’язково потрібно мати:

чинний біометричний паспорт громадянина України для виїзду за кордон (термін дії якого має перевищувати дату вашого запланованого виїзду з Люксембургу на шість місяців);

документальне підтвердження мети вашої поїздки (картку резидента країни Євросоюзу або посвідку на проживання, резервування готелю, запрошення бізнес-партнера тощо);

підтвердження вашої фінансової спроможності;

поліс медичного страхування, який визнається на території країн Євросоюзу.

Крім того, перед посадкою у літак потрібно надати один з сертифікатів. Це може бути сертифікат про повний курс вакцинації від коронавірусу препаратом AstraZeneca, BioNTech/Pfizer, Johnson&Johnson або Moderna (особа вважається повністю вакцинованою, коли сплив термін у 14 днів з дати повного курсу вакцинації).

Також громадянин може надати сертифікат про одужання, який підтверджує, що він перехворів на Covid-19 (це повинен бути позитивний тест на коронавірус, дата видачі якого не перевищує 180 днів з моменту тестування).

Дозволяють в’їзд до Люксембургу і за наявності негативного тесту на коронавірус. Але його потрібно зробити не пізніше, ніж за 72 години до моменту вильоту літака.