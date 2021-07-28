Зараз відпочинком в Одесі нікого не здивуєш – деякі місця відвідують тисячі туристів щодня. Але тревел-подружжя та ведучі реаліті-шоу на Новому каналі Макс Узол і Оля Манько знайшли незвичайні локації, які здивують навіть корінних одеситів.

Воронцовський маяк

Доступ до маяка можливий тільки з офіційною екскурсією – він вважається режимним об’єктом. Екскурсія триває дві години, а її вартість – 240 грн з людини. Висота Воронцовського маяка досягає 26 метрів – буде на що подивитися.

Підводний музей

Він розташований у школі дайвінгу, що біля пляжу Ланжерон. Музей покликаний збільшити кількість охочих досліджувати дно Чорного моря. Вартість такого задоволення – 800 грн. За ці гроші можна зануритися під воду на цілу годину. Музею є чим здивувати: у ньому розташовано 13 пам’яток і купа морських предметів – якорі та скриня зі скелетом.

Найвужча вулиця Одеси

Це місце розташоване на Одеському пасажі. Досить пройти під аркою Irish pub, і ви потрапите на найвужчу вулицю Одеси. Розставити руки повністю не вдасться – настільки крихітна вулиця.

Оглядовий майданчик на 360°

І хоча Одеса не може похвалитися великою кількістю оглядових майданчиків, кафе Хмари забезпечує мальовничий вид на місто і море на 360 °. Місце розкриває свою красу під час заходу сонця.

Джерело: Узол і Манько

Фото: Новий Канал