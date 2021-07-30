Саудівська Аравія знову готова приймати туритсів з 1 серпня. Кордони країни були закриті для мандрівників 17 місяців.

– Міністерство туризму оголосило, що Королівство відкриється для іноземних туристів і скасує припинення в’їзду для власників туристичних віз, починаючи з 1 серпня, – повідомило Саудівське агентство друку.

Потрапити в Саудівську Аравію зможуть лише туристи, які пройшли повний курс вакцинації препаратами Pfizer, AstraZeneca, Moderna або Johnson & Johnson. Також для в’їзду в країну підійде негативний результат ПЛР-тесту. Його потрібно зробити за 72 години до перетину кордону.

Від початку вакцинальної кампанії у Саудівській Аравії зробили 26 млн щеплень. З 1 серпня вакцинація стане обов’язковою для входу в державні і приватні установи, зокрема в освітні і розважальні заклади, а також для користування громадським транспортом.

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Для вїзду в країну потрібно мати сертифікат про повний курс вакцинації від коронавірусу препаратом AstraZeneca, BioNTech/Pfizer, Johnson&Johnson або Moderna. Також це можуть бути сертифікат про одужання від коронавірусу або негативний результат тесту.

Джерело: France24