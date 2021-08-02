Глемпінг, в перекладі з англійської гламурний кемпінг, в Україну прийшов зовсім нещодавно, але за кілька років набув чималої популярності. Це намет, в якому є все – від холодильника з бойлером до косметики з посудом, а також величезне ліжко.

Глемпінг розташований десь далеко від цивілізації – близько річки або високо в горах.

Поняття намет і комфорт – речі несумісні, але в середині 2000-х хтось затягнув до нього комфортабельне ліжко. Так з’явився глемпінг.

Такий сучасний вид відпочинку орієнтований на тих, хто хоче побути ближче до природи, але з комфортом на рівні готелю.

Три великі намети на мальовничій галявині. Навколо – густий ліс. До найближчого населеного пункту – три десятка кілометрів, а до столиці – більше сотні. Тебе тут ніхто не турбуватиме, хіба що спів птахів і шелест дерев.

– У нас тут про тишу, самоту та про почуття всієї природної краси. Небо, зелена трава, дерева навколо – це про щось справжнє. Ти приїжджаєш із міста, переповнений якимись емоціями та інформацією. А тут ти можеш від цього всього очиститися та відчути себе справжнім, – сказала власниця кемпінгу Олена Салига.

Всередині намету – два поверхи, на яких може розміститися до шести чоловік. Є абсолютно все, пахне деревом, а кожна дрібниця – про Україну: мило від місцевого майстра, вино від тутешнього винороба, а в холодильнику крафтове пиво від місцевого пивовара.

Одне з важливих правил цієї місцевості – відсутність зв’язку та інтернету.

У глемпінг можлива доставка готових страв, але за наметом є великий мангал, шампури, казанок і нарубані дрова. Краще збиратися в цю поїздку вже з продуктами, оскільки до найближчого магазину – півгодини їзди. Але якщо забули запастися їжею, не біда.

Прожити день в такому наметі – 3 тис. грн.

Відпочинок у наметах-глемпах шалено популярний в США, Австралії та багатьох країнах Європи. Однак першими глемперами були середньовічні королі.