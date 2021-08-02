Майже 400 кілометрів пляжів, два моря – Адріатичне та Іонічне, гори. А ще – 300 сонячних днів у році. Близько півстоліття Албанія була закритою країною. І лише тепер світ починає її відкривати.

І тут насправді є на що подивитися. Факти ICTV розкажуть, де краще відпочивати у Албанії, і скільки це коштує.

Карантинні обмеження

Албанія скасувала всі обмеження для туристів. Ані ПЛР-тестів, ані самоізоляції, ані довідок про вакцинацію. Місцева влада це зробила, щоб не зривати туристичного сезону.

Всередині країни теж “ковід фрі територія” – ніхто не дотримується соціальної дистанції. Людей у масках ми бачили лише у аеропорту – люди, які щойно прибули, і прикордонники. До речі, віза українцям теж не потрібна.

Як долетіти

З України в Албанію можна долетіти напряму. Sky up пропонує рейси із Києва, Харкова, Львова та Запоріжжя. Ціни – від 2,5 тис. грн в один бік.

Літає до столиці Албанії Тірани і МАУ, але їхні квитки дорожчі – принаймні, на серпень. В один бік переліт коштує приблизно 6 тис. грн.

Регулярними рейсами вас можуть відправити на відпочинок і туроператори – вони викуповують квитки, і тоді дорога коштуватиме дешевше.

Наприклад, один із найдешевших турів коштує 8 тис. грн на сім днів та сім ночей у Дурресі. У вартість входить переліт туди й назад, трансфер та поселення у тризірковому готелі зі сніданком.

Можна доїхати і на автобусі, але шлях триватиме добу, а коштуватиме приблизно ті ж 2,5 тис. грн в один бік. Автобусний тур — вигідніший.

Найкращі пляжі країни

Прилетите ви у Тірану, адже тут розташований єдиний міжнародний аеропорт у країні. Це місто – своєрідний пересадковий пункт.

У столиці небагато пам’яток, одна з найцікавіших – бункер Енвера Ходжі, який очолював країну з 1940-х до 1980-х років. Гігантська споруда на п’ять поверхів заглиблюється під землю. До речі, бункери – це візитівка Албанії. На початку 1980-х років тут набудували їх декілька сотень тисяч: є на одну людину, є на сім’ю, а є просто величезні.

Але моря у столиці немає, тому туристи тут не затримуються. Албанські пляжі можна умовно поділити на три типи: берег Адріатичного моря, узбережжя Іонічного і на стику морів.

Пляжі на Адріатичному морі піщані. Найвідоміше тут туристичне місто – Дуррес, розташоване за 30 кілометрів від Тірани, тому проблем доїхати туди не буде.

Узбережжя всіяне готелями, тут чимало розваг для туристів. Можна зупинитися не у самому Дурресі, а у передмістях, наприклад Големі, селищі готелів та приватних апартаментів, яке оживає лише в сезон.

Сходяться два моря у містечку Вльора за 170 кілометрів від Тірани. І саме сюди туроператори радять їхати передусім. Тут вода, кажуть, чистіша, аніж у Дурресі.

Поблизу Вльори починається так звана Албанська Рив’єра – це вже узбережжя Іонічного моря. Поруч гори, берег скелястий і гальковий, вода чистіша, але й їхати довше. До містечка Саранда із Тірани – майже 300 кілометрів.

Гарні пляжі у селищах Дермі, Борш. А курорт Ксаміль називають албанськими Мальдівами, настільки тут білосніжні пляжі та блакитна вода у морі.

Ціни на відпочинок

Є кілька варіантів відпочинку в Албанії. Наприклад, можна купити тур. На сім сім днів та ночей у 5-зірковому готелі у Дурресі можна знайти тури за 23 тис. на двох. Це зі сніданком і вечерею. Хоча частіше готелі пропонують лише сніданок. Система all-inclusive тут не дуже поширена.

Ціни у Саранді та Вльорі приблизно такі ж. Туроператори пропонують безліч екскурсій. Наприклад, поїхати на день із Дурреса у Тірану – 1 340 грн ($50). Але, якщо хочете зекономити і не боїтеся труднощів, можете проїхати ці 30 кілометрів маршруткою за $2. Цей транспорт тут дуже схожий на український.

Стільки ж коштує денний тур автобусом у Берат, який іще називають містом тисячі вікон. Таку назву він отримав через кількість вікон на фасадах будинків. Це містечко у горах створили 2,4 тис. років тому, а нещодавно внесли до спадщини ЮНЕСКО.

Возять туристів і до сусідньої Македонії. Поїздка в Охрід на один день коштує 2 тис. грн. У вартість входить переїзд автобусом та кілька екскурсій, зокрема і на човні Охрідським озером. Перетин албансько-македонського кордону займе хвилин 30.

Середній чек у ресторані – 500-600 грн

Якщо ви за кермом, найзручніше подорожувати країною на авто. Оренда стартує від $25 за добу.

Якщо плануєте подорож самостійно, то до ваших послуг безліч апартаментів. Квартира, де можуть розміститися п’ять людей, коштує в середньому 1,1-2 тис. грн за добу. Ціни приблизно однакові у всій країні.

Вартість продуктів у магазинах співмірна з українською. А середній чек у ресторані – 500-600 грн. Саме стільки у ресторанчику у Дурресі нам коштував обід на трьох: салат, овочі гриль, морепродуки, суп, три кави.

Національна валюта в Албанії: леки, але в ходу і євро, і долари. Обмінювати гроші не треба – здачу тією валютою, яку ви оберете, вам дадуть у магазині. А от карткою розрахуватися можна не всюди, тому порада — завжди майте при собі готівку.

Мережевих готелів у Албанії немає

Албанія манить природою та кліматом. Середня температура у цю пору +31 градус за Цельсієм, вода в обох морях прогрівається до +25 градусів. Обидва моря чисті. Навіть у перенаповненому туристами Дурресі вода кришталева, майже немає водоростей, жодних медуз.

Для відпочинку з дітьми ідеально. А Іонічне море іще чистіше. Країна, попри стереотипи, безпечна й спокійна. Албанці гостинні і намагаються туристам догодити. Наприклад, нам у дорозі водій маршрутки, на останній рейс якої ми запізнилися, викликав таксі. І коштувало воно дешевше, ніж зазвичай.

У ресторанчиках приносили компліменти – солодощі чи напої, і таке враження, що це місцева традиція. Хоча порозумітися з албанцями складно, англійської чи російської місцеве населення майже не знає.

Тут ви не побачите відомих мережевих готелів. У Албанії готелі – переважно місцевий бізнес. Тому уважно читайте відгуки, щоб не було сюрпризів. Місцеві надавати туристичні послуги лише вчаться, і порівнювати рівень із розкрученими курортами складно. Тут все доволі просто. Але, якщо мрієте про балканську екзотику і хочете трохи зекономити, то вам – у Албанію.

Оля Читайло