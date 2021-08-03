В Україні для іноземного туриста готові лише п’ять напрямків – Київ, Львів, Одеса, Карпати і Чорнобиль.

Про це заявила голова Державного агентства розвитку туризму Мар’яна Олеськів, наголосивши на необхідності збільшення кількості популярних туристичних напрямків в Україні.

– Досвід міст є дуже важливим, і для нас важлива кооперація з містами. Наприклад, зі Львовом, Одесою ми сьогодні рухаємося в одному напрямку, ми працюємо над просуванням цих локацій, – сказала Олеськів на всеукраїнському форумі Україна 30. Імідж України.

Вона додала, що для внутрішнього туриста необхідно розвивати й інші напрямки.

Саме на це і спрямована кампанія Подорожуй Україною, яка прагне зробити нашу країну туристично привабливою.

Мар’яна Олеськів зазначила, що Держтуризм планує розвивати Україну дуже системно.

– Потрібно пройти шлях від внутрішнього туриста, як це зробив Львів. У 2006 році на масштабне святкування 750-річчя у Львів приїхало дуже багато туристів, але місто не було до цього готове. Туристи не знали, де поїсти і зупинитися. Вони поїхали з не дуже позитивними враженнями, але це нам дало поштовх для розвитку. Наш план на цей рік – це створення фото і відео контенту, а також його просування. Тобто платне просування конкретних таргетованих аудиторій, – підсумувала Олеськів.

Нещодавно міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко поділився власним рейтингом подорожей Україною.

До списку увійшли місця, де можна навчитися новому ремеслу і більше дізнатися про народні художні промисли.

Серед них такі локації як Опішня (Полтавська область), Пирогів (Київщина), Решетилівка (Полтавська область), Петриківка (Дніпропетровська область) та Рахів (Закарпатська область).