Куди поїхати на День Незалежності 2021 за кордон

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Факти / Lifestyle / Подорожі
Валентина Чорна |

Куди поїхати за кордон на День Незалежності: ціни на тури і розваги

куда поехать на день независимости украины

Уже незабаром всі відзначатимуть День Незалежності України. З цієї нагоди українців чекають чотири вихідні поспіль.

Це прекрасна можливість для відпочинку і поїздки за кордон. А для того, щоб розтягнути задоволення можна сміливо брати ще три дні відпустки і релаксувати цілий тиждень.

Керівник відділу розвитку напрямків Join UP Катерина Артюх розповіла, що у серпні в українців  популярні такі напрями відпочинку, як Егейське та Анталійське узбережжя Туреччини, Єгипет, Чорногорія, Греція та Португалія.

Зі зростанням туристичного попиту зростає і ціна на готелі, тому  всім, хто планує свій відпочинок у найгарячіші вихідні сезону, варто бронювати тури заздалегідь.

Такий підхід допоможе не тільки заощадити, а й отримати широкий вибір готелів та курортів для вдалого відпочинку.

Туреччина

До пляжної Туреччини зазвичай вирушають за форматом відпочинку “все включено”.

Відпочинок на сім днів у готелі у серпні тут стартує від 8 800 грн за умови двомісного розміщення. Крім цього, у вартість входять перельоти і медична страховка.

Але крім пляжного вайбу в  Туреччині є багато інших розваг. Зокрема, туристи часто вирушають у Каппадокію для того, щоб політати на повітряних кулях і помилуватися краєвидами з висоти пташиного польоту.

За це задоволення доведеться заплатити $206.

Турция
Туреччина
отдых - каппадокия
Турция
Туреччина
отдых - каппадокия
Куди поїхати за кордон на День Незалежності: ціни на тури і розваги / 3 фотографии

Умови в’їзду: негативний результат ПЛР-тесту на Covid-19, зроблений не пізніше ніж за 72 години до приїзду або негативний результат експрес-тесту на визначення антигену SARS-CoV-2, зроблений не пізніше ніж за 48 годин до приїзду.

Замість тестів можна показати сертифікат про вакцинацію від Covid-19, зроблений не раніше ніж за 14 днів до приїзду в країну.

Єгипет

Це чудовий варіант для перезавантаження та знайомства з підводним світом Червоного моря. За тиждень у форматі “все включено” у чотиризірковому готелі готуйте від 9 100 грн грн з людини. У вартість входить трансфер, перельоти і медична страховка.

Подорожуючи Єгиптом, гріх не навідатися до пустелі, оскільки вона займає 96% території країни. Проїхатися пустелею можна на власному квадроциклі або верблюді.

Одні з найпопулярніших розваг у Єгипті – це дайвінг і снорклінг. Підводні пам’ятки Єгипту такі ж фантастичні, як і ті, що розташовані на суші, оскільки вода в Червоному морі чиста та прозора. Одне занурення коштує близько $30. 

А відчути всю колоритність Єгипту можна завдяки поїздці до Великих Пірамід Гізи. Окрім самих пірамід ви побачите і пустелю, і Сфінкса, і велику річку Ніл, і життя звичайних єгиптян.

Куди поїхати на День Незалежності 2021 за кордон
Піраміда, пирамиды, піраміди, пирамида
кораловый риф египет
Куди поїхати на День Незалежності 2021 за кордон
Піраміда, пирамиды, піраміди, пирамида
кораловый риф египет
Куди поїхати за кордон на День Незалежності: ціни на тури і розваги / 3 фотографии

Умови в’їзду: сертифікат щеплень із QR-кодом, виданий затвердженою лабораторією, або негативний результат ПЛР-тесту, зроблений після прибуття.

Чорногорія

Чорногорія завжди була популярна форматом розміщення у так званих віллах. Ціна за тиждень відпочинку на віллі з людини становить  від 8 300 грн без харчування, але з урахуванням перельотів і медичного страхування.

Той, хто їде до Чорногорії вперше, обов’язково має відвідати Боко-Которську затоку, яка належить до десятки найкрасивіших фіордів Європи. Для повноти вражень туристи рекомендують замовити морську екскурсію на цілий день.

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Групова одноденна екскурсія Боко-Которською бухтою на 7-10 людей коштує €49. За ці гроші ви побачите затоку, храм Богородиці на рукотворному острові, блакитну печеру, острів Мамула та інші цікаві місця.

А для пішої прогулянки варто обрати місто Котор, оточене масивною стіною з каменю. Там за €8 можна піднятися на стіну фортеці св. Івана (Іоанна) та помилуватися неймовірними пейзажами.

До речі, для в’їзду в Чорногорію українцям не потрібно робити ПЛР-тест.

чорногорія відпочинок
будва чорногорія
чорногорія
чорногорія відпочинок
будва чорногорія
чорногорія
Куди поїхати за кордон на День Незалежності: ціни на тури і розваги / 3 фотографии

Греція

Це поєднання пляжного відпочинку, екскурсійної й гастрономічної програм. На вікенд до цієї країни вирушають заради природи та історії. Тур на сім днів коштує від 9 500 грн у тризірковому готелі зі сніданками.

Для спокійного відпочинку найчастіше туристи обирають острів Санторіні з вулканічними пляжами і білими будиночками. Там можна побачити давнє місто Фіра, Іллінський монастир і перлину острова – містечко Ойя.

А для того, щоб краще познайомитися з грецькою культурою та історією, варто вирушити у столицю країни – Афіни. Візитівкою міста є Акрополь, де збереглися такі пам’ятки архітектури, як храм Ніки Аптерос, Ерехтейон і знаменитий Парфенон. Вхід коштує €20.

Також варто прогулятися районом Плака – це один із найбільш автентичних старовинних кварталів Афін.

Греція, Греция, море
греция, афины
греция, афины, район плака
Греція, Греция, море
греция, афины
греция, афины, район плака
Куди поїхати за кордон на День Незалежності: ціни на тури і розваги / 3 фотографии

Умови в’їзду: заповнена форма PLF , негативний результат ПЛР-тесту, зроблений за 72 години до вильоту або негативний результат експрес-тесту, зроблений не пізніше як за 48 годин до часу прибуття. Замість тестів можна показати сертифікат про вакцинацію.

Португалія

І найцікавіший напрямок сезону – Мадейра. Португалія нещодавно відкрилась для українських туристів, тому відпочинок на узбережжі Атлантичного океану океану високо затребуваний українцями.

Коштуватиме він близько 20 700 грн за сім днів у тризірковому готелі зі сніданками.

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Крім пляжного відпочинку, на Мадейрі варто побачити фортецю Sao Tiago і найстаріший храм острова – кафедральний собор Успіння Пресвятої Діви Марії.

Також у туристів популярні ботанічний сад Мадейри (вхід коштує €6), гора Кабу-Жиран і вулканічні печери Сан-Вісенте (вхід коштує €8).

португалия
мадейра, португалия
мадейра, португалия
португалия
мадейра, португалия
мадейра, португалия
Куди поїхати за кордон на День Незалежності: ціни на тури і розваги / 3 фотографии

Умови в’їзду: негативний ПЛР-тест на Covid-19, зроблений не більше ніж за 72 години до в’їзду; швидкий тест на антитіла до Covid-19 (TRAg), зроблений не більше ніж за 48 годин.

Також в’їзд у Португалію дозволений за наявності Covid-сертифіката, виданого в будь-якій країні ЄС.

А громадяни України, які не мають Covid-сертифіката, крім тестів, повинні мати  чинну посвідку на проживання в цій країні і документи, що підтверджують статус “члена родини громадянина ЄС”.

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