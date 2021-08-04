Куди поїхати на День Незалежності 2021 за кордон

Уже незабаром всі відзначатимуть День Незалежності України. З цієї нагоди українців чекають чотири вихідні поспіль.

Це прекрасна можливість для відпочинку і поїздки за кордон. А для того, щоб розтягнути задоволення можна сміливо брати ще три дні відпустки і релаксувати цілий тиждень.

Керівник відділу розвитку напрямків Join UP Катерина Артюх розповіла, що у серпні в українців популярні такі напрями відпочинку, як Егейське та Анталійське узбережжя Туреччини, Єгипет, Чорногорія, Греція та Португалія.

Зі зростанням туристичного попиту зростає і ціна на готелі, тому всім, хто планує свій відпочинок у найгарячіші вихідні сезону, варто бронювати тури заздалегідь.

Такий підхід допоможе не тільки заощадити, а й отримати широкий вибір готелів та курортів для вдалого відпочинку.

Туреччина

До пляжної Туреччини зазвичай вирушають за форматом відпочинку “все включено”.

Відпочинок на сім днів у готелі у серпні тут стартує від 8 800 грн за умови двомісного розміщення. Крім цього, у вартість входять перельоти і медична страховка.

Але крім пляжного вайбу в Туреччині є багато інших розваг. Зокрема, туристи часто вирушають у Каппадокію для того, щоб політати на повітряних кулях і помилуватися краєвидами з висоти пташиного польоту.

За це задоволення доведеться заплатити $206.

Куди поїхати за кордон на День Незалежності: ціни на тури і розваги / 3 фотографии

Умови в’їзду: негативний результат ПЛР-тесту на Covid-19, зроблений не пізніше ніж за 72 години до приїзду або негативний результат експрес-тесту на визначення антигену SARS-CoV-2, зроблений не пізніше ніж за 48 годин до приїзду.

Замість тестів можна показати сертифікат про вакцинацію від Covid-19, зроблений не раніше ніж за 14 днів до приїзду в країну.

Єгипет

Це чудовий варіант для перезавантаження та знайомства з підводним світом Червоного моря. За тиждень у форматі “все включено” у чотиризірковому готелі готуйте від 9 100 грн грн з людини. У вартість входить трансфер, перельоти і медична страховка.

Подорожуючи Єгиптом, гріх не навідатися до пустелі, оскільки вона займає 96% території країни. Проїхатися пустелею можна на власному квадроциклі або верблюді.

Одні з найпопулярніших розваг у Єгипті – це дайвінг і снорклінг. Підводні пам’ятки Єгипту такі ж фантастичні, як і ті, що розташовані на суші, оскільки вода в Червоному морі чиста та прозора. Одне занурення коштує близько $30.

А відчути всю колоритність Єгипту можна завдяки поїздці до Великих Пірамід Гізи. Окрім самих пірамід ви побачите і пустелю, і Сфінкса, і велику річку Ніл, і життя звичайних єгиптян.

Куди поїхати за кордон на День Незалежності: ціни на тури і розваги / 3 фотографии

Умови в’їзду: сертифікат щеплень із QR-кодом, виданий затвердженою лабораторією, або негативний результат ПЛР-тесту, зроблений після прибуття.

Чорногорія

Чорногорія завжди була популярна форматом розміщення у так званих віллах. Ціна за тиждень відпочинку на віллі з людини становить від 8 300 грн без харчування, але з урахуванням перельотів і медичного страхування.

Той, хто їде до Чорногорії вперше, обов’язково має відвідати Боко-Которську затоку, яка належить до десятки найкрасивіших фіордів Європи. Для повноти вражень туристи рекомендують замовити морську екскурсію на цілий день.

Групова одноденна екскурсія Боко-Которською бухтою на 7-10 людей коштує €49. За ці гроші ви побачите затоку, храм Богородиці на рукотворному острові, блакитну печеру, острів Мамула та інші цікаві місця.

А для пішої прогулянки варто обрати місто Котор, оточене масивною стіною з каменю. Там за €8 можна піднятися на стіну фортеці св. Івана (Іоанна) та помилуватися неймовірними пейзажами.

До речі, для в’їзду в Чорногорію українцям не потрібно робити ПЛР-тест.

Куди поїхати за кордон на День Незалежності: ціни на тури і розваги / 3 фотографии

Греція

Це поєднання пляжного відпочинку, екскурсійної й гастрономічної програм. На вікенд до цієї країни вирушають заради природи та історії. Тур на сім днів коштує від 9 500 грн у тризірковому готелі зі сніданками.

Для спокійного відпочинку найчастіше туристи обирають острів Санторіні з вулканічними пляжами і білими будиночками. Там можна побачити давнє місто Фіра, Іллінський монастир і перлину острова – містечко Ойя.

А для того, щоб краще познайомитися з грецькою культурою та історією, варто вирушити у столицю країни – Афіни. Візитівкою міста є Акрополь, де збереглися такі пам’ятки архітектури, як храм Ніки Аптерос, Ерехтейон і знаменитий Парфенон. Вхід коштує €20.

Також варто прогулятися районом Плака – це один із найбільш автентичних старовинних кварталів Афін.

Куди поїхати за кордон на День Незалежності: ціни на тури і розваги / 3 фотографии

Умови в’їзду: заповнена форма PLF , негативний результат ПЛР-тесту, зроблений за 72 години до вильоту або негативний результат експрес-тесту, зроблений не пізніше як за 48 годин до часу прибуття. Замість тестів можна показати сертифікат про вакцинацію.

Португалія

І найцікавіший напрямок сезону – Мадейра. Португалія нещодавно відкрилась для українських туристів, тому відпочинок на узбережжі Атлантичного океану океану високо затребуваний українцями.

Коштуватиме він близько 20 700 грн за сім днів у тризірковому готелі зі сніданками.

Крім пляжного відпочинку, на Мадейрі варто побачити фортецю Sao Tiago і найстаріший храм острова – кафедральний собор Успіння Пресвятої Діви Марії.

Також у туристів популярні ботанічний сад Мадейри (вхід коштує €6), гора Кабу-Жиран і вулканічні печери Сан-Вісенте (вхід коштує €8).

Куди поїхати за кордон на День Незалежності: ціни на тури і розваги / 3 фотографии

Умови в’їзду: негативний ПЛР-тест на Covid-19, зроблений не більше ніж за 72 години до в’їзду; швидкий тест на антитіла до Covid-19 (TRAg), зроблений не більше ніж за 48 годин.

Також в’їзд у Португалію дозволений за наявності Covid-сертифіката, виданого в будь-якій країні ЄС.

А громадяни України, які не мають Covid-сертифіката, крім тестів, повинні мати чинну посвідку на проживання в цій країні і документи, що підтверджують статус “члена родини громадянина ЄС”.