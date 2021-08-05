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Пожежі в Туреччині і Європі: чи здешевшають тури і як повернути гроші за зіпсовану відпустку

пожежа туреччина
Наталія Кулик Журналіст

Майже тиждень не вщухають лісові пожежі у Туреччині. Нині в країні нарахували більше 150 осередків загоряння.

Деякі пожежі локалізували, але через сильну спеку загроза не минає. Вогонь знищив житлові будинки, є загиблі. А з понеділка вогонь охопив курорти Європи.

Палають Італія, Греція. Через цьогорічну аномальну спеку спалахнули ліси Хорватії та Албанії. У Греції, де днями зафіксували рекордні +47, через щільне задимлення десятки людей звертаються до лікарень зі скаргами на проблеми з диханням.

Пожежі охопили країни в час кульмінації туристичного сезону, традиційно це серпень. Зараз там мільйони туристів з усього світу, і десятки тисяч українських відпочивальників. Але вони не поспішають повертатися додому.

– О 6 ранку в небі літав попіл, як сніг. Я відпочиваю в Туреччині біля містечка Авсаллар. Видно літаки, вертольоти, які гасять пожежу. Але в готелі все добре. Нам пощастило, що вітер дув не в наш бік, тому не довелось переселятися в інший готель, — ділиться враженнями від відпустки киянка Анна Мельничук.

Каже, досі тліє ліс у горах. Але завдяки бризу запах гарі не відчувається. Попри природну катастрофу, люди відпочивають, наче довкола нічого не відбувається.

Пожежі в Туреччині: українці не відмовляються від подорожей до Туреччини

Тим часом приборкати вогонь турки не можуть у семи регіонах, підтверджують в уряді Туреччини. У переліку курортна Анталія та провінція Мугла, де палає поблизу популярного серед українців Мармарису.

Але у турагентствах переконують, туристам пожежі зовсім не заважають. Мовляв, завчасно повернутися на батьківщину через небезпеку не захотів ніхто, підтверджує Фактам директорка туристичних агенцій Оксана Гутник.

– Що стосується готельно-рекреаційного сектору, шкода мінімальна. Практично не постраждали готелі. Є якісь мінімальні збитки, але турки працюють на випередження. Якщо існує небезпека для якогось готелю, проводиться евакуація, гасять пожежу, а потім повертають людей на місце, де вони проживали, – розповідає Оксана.

Оксана додає, що реальної небезпеки для життя туристів у них не було. Якщо туристів і евакуюють, то роблять все організовано. І скарг на відпочинок від своїх клієнтів Оксана не отримувала.

– Мої туристи потрапили під евакуацію. Але вони казали, що все було чітко сплановано заздалегідь, вони знали про це, спокійно зібрали речі, чекали, поки їх заберуть з готелю. Їх переправили в інший готель. Але такого, щоб до нас туристи зверталися: ой, горить і ніхто нічого не робить — не було, – запевняє Оксана Гутник.

Оперативність та організованість турецького туристичного бізнесу підтверджує й Андрій. Попри пожежі, декілька днів тому він з родиною таки наважився полетіти у містечко Сіде, де досі тривають пожежі.

Але після приїзду вирішили з небезпечного курорту тікати.

– Ми попросили туроператора нас перевезти. Озвучили вимоги до готелю і за добу нас перевезли. Небезпеки не було ніякої. Але ми з маленькою дитиною, і не хотіли, щоб вона дихала запахом горілого. Але туристів багато. І практично ніхто, як ми, не переїжджав, — каже Андрій.

Від вже заброньованих та оплачених поїздок українці не відмовляються, кажуть у турфірмах.

– З усіх туристів, які летять до Туреччини, лише одні клієнти анулювали тур зі штрафом. Заплатили 7 тис. грн за відміну, — каже Ольга Мальцева, директорка однієї зі столичних туркомпаній.

А ось кількість нових броней до Туреччини зменшилася вдвічі!  Це підтверджують в Українській асоціації туристичних агенцій. Люди, дивлячись новини, звісно, налякані.

Деякі вирішують почекати, поки ситуація налагодиться, і вже потім летіти на відпочинок. Вогонь охопив не всю Туреччину, а лише деякі регіони.

Пожежі в Туреччині: українці не відмовляються від подорожей до Туреччини

Наприклад, віднедавна популярний серед українців Кемер вогонь обійшов. Тож путівки туди співвітчизники активно бронюють на кінець серпня та вересень.

Чи безпечно зараз на курортах Європи

– В Італії зараз дуже мало наших туристів. Бо донедавна вона не пускала українців через карантин. Що стосується Хорватії — там локальні пожежі. Мої туристи, які зараз перебувають там, не висловлювали претензій, що пожежа якось впливає на їхній відпочинок. Що стосується Греції,  більшість наших туристів відпочиває у Халкідіках, на Криті, там спокійно. На Родосі були пожежі, але зараз наче все добре,  — розповідає про ситуацію на європейських курортах Оксана Гутник.

У соцмережах туристи, які відпочивають поблизу місць загоряння, заспокоюють, мовляв, для них небезпеки немає, біля туристичних зон все спокійно.

Наприклад, на грецькому Родосі, де вирували пожежі, туристи про загоряння дізнавалися лише з новин. У готелях є генератори, тож світло не зникало, аеропорт працював у звичному режимі теж завдяки генераторам, туристи прилітали та поверталися додому.

– Туристична галузь звикла до різних катаклізмів, вони відбуваються постійно. Землетруси, повені, виверження вулканів. Ми чутливі до цих подій, але ми знаємо, наскільки швидко галузь адаптується до будь-яких катаклізмів. Вплив мінімальний, – запевняють туроператори.

Пожежі – це форс-мажор. Як скасувати подорож

Якщо ви заздалегідь придбали путівку, але пожежі вирують саме у місці вашого майбутнього відпочинку, можна скасувати поїздку.

Багато туристів ризикують і їдуть на палаючі курорти, бо бояться, що турфірма не поверне гроші. В Асоціації українських туроператорів кажуть, пожежі — це не форс-мажор, і за скасування броні гроші не повертатимуть.

– Це був би форс-мажором, якби це визнала Турецька республіка, що це форс-мажор. Поки цього немає. Готель каже, можна прилітати, аеропорт приймає.  Тож немає ніяких юридичних підстав відмовитись від туру з погляду туроператора. Якщо ми кажемо про відмову за 1-2 дні до вильоту, штрафи можуть сягати 100%. Відповідно, турист приймає рішення, хоче він відмовитись чи ні, — стверджує Павло Григораш, виконавчий директор Асоціації.

Але адвокат Ганна Лисенко запевняє, що пожежа може бути форс-мажорною обставиною. Однак для цього потрібно, щоб у договорі з туроператором були вказані умови повернення коштів у разі настання форс-мажору.

– Фактично, враховуючи повідомлення від МЗС, пожежа може бути форс-мажором, а тому туристові підлягає поверненню вся сплачена ним сума. Безпосереднє повернення коштів залежить від того, чи прописано у самому договорі положення форс-мажору і як безпосередньо це зроблено, – стверджує адвокатка.

Тобто якщо в договорі про відшкодування через непередбачувану ситуацію ані слова — гроші назад ви не отримає.

Але за законом, під час укладання угоди з туроператором ви можете внести зміни у документ. Прописати пункт щодо відшкодування у  конкретних випадках. І таким чином застрахуватися на випадок загорянь чи інших природних катаклізмів.

Чи здешевшають тури через пожежі

Туристична галузь у вкрай поганому стані через пандемію. Європейські курорти майже півтора року не приймали туристів через коронавірус. І зараз, коли їх відкрили, хочуть заробити і реабілітуватись.

Пожежі в Туреччині: українці не відмовляються від подорожей до Туреччини

Тож розраховувати, що через пожежі туроператори знизять ціни, не варто. Така сама ситуація з Туреччиною. Дешевшими тури на кінець серпня-вересень точно не будуть, наголошують в Асоціації туроператорів.

– Перше, що запитають після повені, пожежі чи цунамі: ну що там, вже подешевшало? Це нормальне українське питання. Але треба розуміти, що в Туреччині зараз високий сезон, тури продані давно. Найближчим часом ціни не впадуть. Вересень же завжди трішки дешевший, ніж літній період.

Де безпечно зараз відпочити

Найбезпечніше у Болгарії, кажуть туроператори. Зараз до країни пускають українських туристів з сертифікатом про вакцинацію або негативним ПЛР-тестом.

Спокійна ситуація в Чорногорії. До того ж, в’їхати в країну просто – від українців не вимагають особливих документів: ані тесту, ані сертифікату про вакцинацію.

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Пожежі точно не спіткають Єгипет. Для в’їзду українцям знадобиться сертифікат про вакцинацію або негативний ПЛР-тест, зроблений за 72 години до прибуття. Вимоги розповсюджуються на дорослих та дітей старше 6 років.

Без сумніву туроператори радять зараз вирушати на Крит, там багато “лисих” зон і мінімальна вірогідність загорянь. Умови в’їзду такі ж, як у Єгипет.

Точно пожежі оминуть Домінікану, там тропіки, вологий клімат. І вільний в’їзд для наших громадян, що спрощує подорож.

– Якщо вагаєтесь, є чудовий сайт NASА, присвячений пожежам. Можна подивитися, чи є пожежі в тому чи тому регіоні саме у цю хвилину. Якщо ви відкриєте цей сайт, побачите, що зараз ситуація набагато краща, ніж була тиждень тому, — заспокоює туристів Павло Григораш.

Тим часом в українському МЗС закликають українців бути обережними, не ризикувати і утриматись від поїздок до уражених вогнем регіонів.

Фото: Depositphotos

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