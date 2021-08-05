Пожежі в Туреччині: українці не відмовляються від подорожей до Туреччини

Майже тиждень не вщухають лісові пожежі у Туреччині. Нині в країні нарахували більше 150 осередків загоряння.

Деякі пожежі локалізували, але через сильну спеку загроза не минає. Вогонь знищив житлові будинки, є загиблі. А з понеділка вогонь охопив курорти Європи.

Палають Італія, Греція. Через цьогорічну аномальну спеку спалахнули ліси Хорватії та Албанії. У Греції, де днями зафіксували рекордні +47, через щільне задимлення десятки людей звертаються до лікарень зі скаргами на проблеми з диханням.

Пожежі охопили країни в час кульмінації туристичного сезону, традиційно це серпень. Зараз там мільйони туристів з усього світу, і десятки тисяч українських відпочивальників. Але вони не поспішають повертатися додому.

– О 6 ранку в небі літав попіл, як сніг. Я відпочиваю в Туреччині біля містечка Авсаллар. Видно літаки, вертольоти, які гасять пожежу. Але в готелі все добре. Нам пощастило, що вітер дув не в наш бік, тому не довелось переселятися в інший готель, — ділиться враженнями від відпустки киянка Анна Мельничук.

Каже, досі тліє ліс у горах. Але завдяки бризу запах гарі не відчувається. Попри природну катастрофу, люди відпочивають, наче довкола нічого не відбувається.

Тим часом приборкати вогонь турки не можуть у семи регіонах, підтверджують в уряді Туреччини. У переліку курортна Анталія та провінція Мугла, де палає поблизу популярного серед українців Мармарису.

Але у турагентствах переконують, туристам пожежі зовсім не заважають. Мовляв, завчасно повернутися на батьківщину через небезпеку не захотів ніхто, підтверджує Фактам директорка туристичних агенцій Оксана Гутник.

– Що стосується готельно-рекреаційного сектору, шкода мінімальна. Практично не постраждали готелі. Є якісь мінімальні збитки, але турки працюють на випередження. Якщо існує небезпека для якогось готелю, проводиться евакуація, гасять пожежу, а потім повертають людей на місце, де вони проживали, – розповідає Оксана.

Оксана додає, що реальної небезпеки для життя туристів у них не було. Якщо туристів і евакуюють, то роблять все організовано. І скарг на відпочинок від своїх клієнтів Оксана не отримувала.

– Мої туристи потрапили під евакуацію. Але вони казали, що все було чітко сплановано заздалегідь, вони знали про це, спокійно зібрали речі, чекали, поки їх заберуть з готелю. Їх переправили в інший готель. Але такого, щоб до нас туристи зверталися: ой, горить і ніхто нічого не робить — не було, – запевняє Оксана Гутник.

Оперативність та організованість турецького туристичного бізнесу підтверджує й Андрій. Попри пожежі, декілька днів тому він з родиною таки наважився полетіти у містечко Сіде, де досі тривають пожежі.

Але після приїзду вирішили з небезпечного курорту тікати.

– Ми попросили туроператора нас перевезти. Озвучили вимоги до готелю і за добу нас перевезли. Небезпеки не було ніякої. Але ми з маленькою дитиною, і не хотіли, щоб вона дихала запахом горілого. Але туристів багато. І практично ніхто, як ми, не переїжджав, — каже Андрій.

Від вже заброньованих та оплачених поїздок українці не відмовляються, кажуть у турфірмах.

– З усіх туристів, які летять до Туреччини, лише одні клієнти анулювали тур зі штрафом. Заплатили 7 тис. грн за відміну, — каже Ольга Мальцева, директорка однієї зі столичних туркомпаній.

А ось кількість нових броней до Туреччини зменшилася вдвічі! Це підтверджують в Українській асоціації туристичних агенцій. Люди, дивлячись новини, звісно, налякані.

Деякі вирішують почекати, поки ситуація налагодиться, і вже потім летіти на відпочинок. Вогонь охопив не всю Туреччину, а лише деякі регіони.

Наприклад, віднедавна популярний серед українців Кемер вогонь обійшов. Тож путівки туди співвітчизники активно бронюють на кінець серпня та вересень.

Чи безпечно зараз на курортах Європи

– В Італії зараз дуже мало наших туристів. Бо донедавна вона не пускала українців через карантин. Що стосується Хорватії — там локальні пожежі. Мої туристи, які зараз перебувають там, не висловлювали претензій, що пожежа якось впливає на їхній відпочинок. Що стосується Греції, більшість наших туристів відпочиває у Халкідіках, на Криті, там спокійно. На Родосі були пожежі, але зараз наче все добре, — розповідає про ситуацію на європейських курортах Оксана Гутник.

У соцмережах туристи, які відпочивають поблизу місць загоряння, заспокоюють, мовляв, для них небезпеки немає, біля туристичних зон все спокійно.

Наприклад, на грецькому Родосі, де вирували пожежі, туристи про загоряння дізнавалися лише з новин. У готелях є генератори, тож світло не зникало, аеропорт працював у звичному режимі теж завдяки генераторам, туристи прилітали та поверталися додому.

– Туристична галузь звикла до різних катаклізмів, вони відбуваються постійно. Землетруси, повені, виверження вулканів. Ми чутливі до цих подій, але ми знаємо, наскільки швидко галузь адаптується до будь-яких катаклізмів. Вплив мінімальний, – запевняють туроператори.

Пожежі – це форс-мажор. Як скасувати подорож

Якщо ви заздалегідь придбали путівку, але пожежі вирують саме у місці вашого майбутнього відпочинку, можна скасувати поїздку.

Багато туристів ризикують і їдуть на палаючі курорти, бо бояться, що турфірма не поверне гроші. В Асоціації українських туроператорів кажуть, пожежі — це не форс-мажор, і за скасування броні гроші не повертатимуть.

– Це був би форс-мажором, якби це визнала Турецька республіка, що це форс-мажор. Поки цього немає. Готель каже, можна прилітати, аеропорт приймає. Тож немає ніяких юридичних підстав відмовитись від туру з погляду туроператора. Якщо ми кажемо про відмову за 1-2 дні до вильоту, штрафи можуть сягати 100%. Відповідно, турист приймає рішення, хоче він відмовитись чи ні, — стверджує Павло Григораш, виконавчий директор Асоціації.

Але адвокат Ганна Лисенко запевняє, що пожежа може бути форс-мажорною обставиною. Однак для цього потрібно, щоб у договорі з туроператором були вказані умови повернення коштів у разі настання форс-мажору.

– Фактично, враховуючи повідомлення від МЗС, пожежа може бути форс-мажором, а тому туристові підлягає поверненню вся сплачена ним сума. Безпосереднє повернення коштів залежить від того, чи прописано у самому договорі положення форс-мажору і як безпосередньо це зроблено, – стверджує адвокатка.

Тобто якщо в договорі про відшкодування через непередбачувану ситуацію ані слова — гроші назад ви не отримає.

Але за законом, під час укладання угоди з туроператором ви можете внести зміни у документ. Прописати пункт щодо відшкодування у конкретних випадках. І таким чином застрахуватися на випадок загорянь чи інших природних катаклізмів.

Чи здешевшають тури через пожежі

Туристична галузь у вкрай поганому стані через пандемію. Європейські курорти майже півтора року не приймали туристів через коронавірус. І зараз, коли їх відкрили, хочуть заробити і реабілітуватись.

Тож розраховувати, що через пожежі туроператори знизять ціни, не варто. Така сама ситуація з Туреччиною. Дешевшими тури на кінець серпня-вересень точно не будуть, наголошують в Асоціації туроператорів.

– Перше, що запитають після повені, пожежі чи цунамі: ну що там, вже подешевшало? Це нормальне українське питання. Але треба розуміти, що в Туреччині зараз високий сезон, тури продані давно. Найближчим часом ціни не впадуть. Вересень же завжди трішки дешевший, ніж літній період.

Де безпечно зараз відпочити

Найбезпечніше у Болгарії, кажуть туроператори. Зараз до країни пускають українських туристів з сертифікатом про вакцинацію або негативним ПЛР-тестом.

Спокійна ситуація в Чорногорії. До того ж, в’їхати в країну просто – від українців не вимагають особливих документів: ані тесту, ані сертифікату про вакцинацію.

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Пожежі точно не спіткають Єгипет. Для в’їзду українцям знадобиться сертифікат про вакцинацію або негативний ПЛР-тест, зроблений за 72 години до прибуття. Вимоги розповсюджуються на дорослих та дітей старше 6 років.

Без сумніву туроператори радять зараз вирушати на Крит, там багато “лисих” зон і мінімальна вірогідність загорянь. Умови в’їзду такі ж, як у Єгипет.

Точно пожежі оминуть Домінікану, там тропіки, вологий клімат. І вільний в’їзд для наших громадян, що спрощує подорож.

– Якщо вагаєтесь, є чудовий сайт NASА, присвячений пожежам. Можна подивитися, чи є пожежі в тому чи тому регіоні саме у цю хвилину. Якщо ви відкриєте цей сайт, побачите, що зараз ситуація набагато краща, ніж була тиждень тому, — заспокоює туристів Павло Григораш.

Тим часом в українському МЗС закликають українців бути обережними, не ризикувати і утриматись від поїздок до уражених вогнем регіонів.