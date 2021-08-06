Відпочинок з наметами під Одесою дозволить не тільки заощадити, але і покаже всю красу Чорного моря в затишній атмосфері. Факти ICTV з’ясували, де найкраще відпочити під Одесою в 2021 році.

Правильний вибір місця – найголовніше в плануванні подорожі.

Селище Затока

Ця локація користується величезною популярністю серед любителів відпочити з наметом.

Курорт Затока розташований за 57 км від Одеси. Дібратися можна як автобусом за ціною від 70 грн, так і електричкою з Одеського залізничного вокзалу Одеса-Головна. Доїхати до узбережжя можна і своїм автомобілем. Дорога від обласного центру займає в середньому одну годину.

Тут можна знайти широкий пляж, де розташовані кемпінги для любителів комфорту. Фанатам дикого відпочинку і романтики підійдуть дикі бухти. Численні бази відпочинку, готелі та приватний сектор приймають гостей з травня до кінця вересня.

Село Санжійка

Населений пункт розташований за 15 хв їзди на машині від Чорноморська або Грибівки, і за 40 хв – від Затоки або Одеси.

Автобус з Одеси на Санжійку відправляється кожні дві години, а вартість поїздки – від 50 грн.

Море в Санжійці досить чисте, з огляду на те, що село розташоване за 35 км від Одеси. Пляжі неширокі, але довгі та малолюдні. Спуск до моря облаштований тільки в центральній частині, в інших місцях доведеться добиратися до пляжу незручними сходами.

Інфраструктура в селі не особливо розвинена – краще запастися їжею заздалегідь.

Село Курортне

Це місце розташоване за 90 км від Одеси, на берегах Чорного моря біля початку Будацької коси. Дібратися туди можна автобусом з Одеси за ціною від 60 до 120 грн за дві години, або ж машиною за півтори години.

Тут є довга смуга пляжів зі стрімким берегом. До самих пляжів є пологі спуски, а розташувати намет можна як нагорі обриву, так і ближче до моря – на пляжі. Чистий пісок просто ідеальний для тижневого відпочинку.

Ці місця в Курортному можуть похвалитися малою кількістю відвідувачів – село розташоване далеко від Одеси, та й жителів населеного пункту небагато.

Мандрівникам на автомобілі рекомендується відвідати Будацьку косу – спуск до неї заасфальтували.

Вартість відпочинку

Всі три варіанти є бюджетними, і ціни на послуги в них практично не відрізняються.

За розташування в наметовому кемпінгу в середньому просять 15 грн з людини за ніч. Таке проживання надасть доступ до вбиральні та прісної води.

Бази відпочинку дозволять і прийняти літній душ – всього за 15 грн. У деяких місцях біля пляжів є і платні стоянки для авто – за ніч попросять від 20 грн.

Пляжні магазини й кафе не проти підняти ціни на напої – за каву доведеться заплатити від 20 грн, як і за 0,5 холодного пива.

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Витрати на тижневий відпочинок під Одесою на одного в наметах досить низькі. Розрахунок здійснювався з урахуванням заздалегідь взятої їжі, води та екіпірування – намет, спальник і каримат.

Тижневий відпочинок у наметовому містечку з мінімальними зручностями коштуватиме 700 – 1 тис. грн.

Фото: Кирилловка, Аквапарк Затока, Оморе