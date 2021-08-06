Авіакомпанія Windrose надасть знижки на авіаквитки з нагоди 30-річчя проголошення Дня Незалежності України.
24 серпня можна полетіти у будь-якому напрямку зі знижкою 30%. Пропозиція дійсна лише один день на всі внутрішні рейси, що виконуються в цю дату.
Квитки вже у продажу, тому всі охочі можуть планувати свою подорож.
Під час бронювання квитків потрібно використати спеціальний промокод: NEZALEZHNIST.
Крім цього, з нагоди свята компанія Windrose Airlines розпродасть 3 тис. квитків вартістю 300 грн на будь-який рейс Україною.
Пропозиція дійсна тільки на рейси за тарифом Стандарт, які виконуються у період з 24 серпня по 23 вересня.
Під час бронювання квитка використовуйте промокод: NEZALEZHNOSTI30.
Також авіакомпанія підготувала 300 безкоштовних квитків для сімей, чиї рідні загинули в АТО.
Пропозиція за промокодом діє тільки під час купівлі квитків на офіційному сайті компанії.
Windrose Airlines – це українська чартерна авіакомпанія, яка існує з 2003 року. Головними цілями компанії є організація та виконання корпоративних, туристичних і VIP-рейсів.
Основні напрямки – Західна Європа, Близький Схід, СНД.