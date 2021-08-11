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Факти / Lifestyle / Подорожі
Юлія Захарченко |

Єгипет запровадить мінімальні ціни на проживання у готелях

Єгипет запровадить мінімальні ціни на проживання у готелях

Єгипет має намір боротися з конкуренцією між готелями, які знижують ціни на проживання та надають туристам недостатньо якісний сервіс.

З 1 листопада мінімальна ціна за проживання у 5-зірковому готелі коштуватиме $40 за людину, у 4-зірковому – $28.

За словами міністра туризму Єгипту Халеда аль-Анані, такий крок приверне більшу кількість туристів з інших країн та забезпечить якісніший рівень обслуговування для відпочивальників.

Він додав, що уряд розробляє серію програм, спрямованих на відновлення туристичного сектора.

Крім цього, в Єгипті знизили вартість на 20-50% на обслуговування літаків в аеропорту та запровадили знижки на авіапаливо, які діятимуть до квітня 2022 року.

Уряд планує запустити внутрішні рейси між деякими містами (наприклад, між Шарм-еш-Шейхом та Хугадою) та іншими пам’ятками Єгипту. Міністр зазначив, що авіаквиток в обидві сторони коштуватиме близько $99.

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Джерело: RemoNews

Фото: Pexels

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