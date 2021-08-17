17 серпня в селі Великі Сорочинці Миргородського району почався унікальний захід – Сорочинський ярмарок. Він вважається одним з найбільших на території України, а відвідати його зможе кожен охочий з 17 по 22 серпня.

За словами організаторів заходу, вони прагнули зберегти 20-річні традиції ярмарки і запропонувати новації, в тому числі подарунки та сюрпризи, заманюючи учасників з усієї України.

Оглянути весь ярмарок за короткий час неможливо – цього року свої роботи представлятимуть близько 2 тис. підприємців і майстрів. Серед них будуть кращі виробники меду і вина, а для любителів трикотажу і лляних тканин приїдуть білоруські виробники.

Свої роботи на ярмарку представлять близько 400 майстрів усіх видів народних промислів з різних областей України. Більші підприємства-виробники також представлять продукцію власного виробництва.

Культурна програма не дасть занудьгувати відвідувачам – відбудеться пленер художників зі всієї України, а за живу музику відповідатимуть народні колективи та артисти з різних областей України. Решта традиційних міні-подій теж буде – фестиваль-конкурс українського весілля, Свято сала, галушки, меду або пива, День іменинника та інші народні розваги.

На додаток до народних колективів на сцені щодня проходитиме кавер-шоу Диско 90-х. 17 серпня відбудеться Всеукраїнський фестиваль талантів Ярмаркова феєрія, а 19 серпня на ярмарку відбудеться зустріч байкерів. 20 серпня покажуть колекцію одягу з льону Феєрія льону.

Любителям важких видів спорту варто відвідати Сорочинський ярмарок 21 серпня – цього дня відбудеться Відкритий турнір з богатирських ігор Strongman Atlant, а 22 серпня – Відкритий обласний турнір з вільної боротьби.

За час існування Національний Сорочинський ярмарок вже встигло відвідати величезна кількість відвідувачів з 45 країн. У 2021 році захід відвідають дипломати з 10 посольств.

Кожен день буде супроводжуватися музичним концертом із запрошеними гостями:

17.08. о 20.00 – Аня Жуліна; о 21. 00 – Олег Кінзов;

18.08. о 21.00 – Євшан Zillia;

19.08. о 20.00 – Рок-гурт Комора м. Одеса; о 21.00 – Сергій Міхалок та гурт Ляпіс-98;

20.08. о 21.00 – Заслужена артистка України Наталія Май;

21.08. о 20.00 – Заслужена артистка України Альона Карат; о 21.00 – Оля Полякова.

Джерело: Полтавська ОДА

Фото: Національний Сорочинський ярмарок