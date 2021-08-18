Знаменитий Ніагарський водоспад, що розділяє землі США і Канади, підсвітять синьо-жовтими кольорами до Дня Незалежності України 24 серпня. Про це повідомило посольство України в Канаді.

Спостерігати за восьмим чудом світу зможе кожен охочий – це можна зробити не виходячи з дому. Через різницю в часі побачити синьо-жовтий водоспад можна за посиланням 25 серпня о 5 ранку.

– Буде красиво і символічно. Легендарний Ніагарський водоспад уособлює непереборну життєву силу української незалежності, – поділився своїми думками посол України в Канаді Андрій Шевченко.

Не тільки водоспад нагадає всьому світу про День Незалежності України – 24 серпня над мерією Оттави, столиці Канади, також підніметься український прапор. Точно також зроблять і адміністрації інших канадських міст, вивісивши синьо-жовтий прапор над своїми державними будівлями.

Для тих, хто хоче відсвяткувати 30-річчя Незалежності України за кордоном, ми приготували цілий путівник з найкращими країнами та цінами. Наприклад, полетіти в Туреччину на 7 днів у готель обійдеться в ціну від 8 800 грн, а тиждень в чотиризірковому готелі Єгипту – від 9 100 з людини.

Киянам і гостям столиці готують грандіозний концерт на НСК Олімпійський. За словами режисера шоу, концерт триватиме 3 години, і в ньому не буде ведучих та перерв. Глядачі зможуть насолодитися живими українськими піснями, а також шоу дронів.

Джерело: Європейська правда