На чорноморських курортах України помітно зросли ціни. Так, за відпочинок в прийдешні 4 дні вихідних в Затоці під Одесою можна витратити цілий статок — вартість зросла абсолютно на все, включаючи проживання та їжу.

Незважаючи на це, кількість охочих більш ніж достатньо — квитки на потяги та автобуси в період з 21 по 24 серпня вже давно розкуплені, і навіть номери в готелях за завищеними цінами — величезна кількість українців обрали відпочинок біля моря під кінець літа.

На booking номер на двох на 4 дні в Затоці на базі відпочинку обійдеться як мінімум у 2 тис. грн. Якщо раніше такі номери коштували від 400 грн на добу, то тепер такі ціни на знайти – за проживання із загальним душем і туалетом з людини попросять від 700 грн.

Але до пляжу ще доведеться добиратися — йти кілька кілометрів під палючим сонцем сподобається не всім. Найімовірніше, доведеться розщедритися на таксі, або ж вибиратися на вулицю ввечері.

Ціни на готелі теж вражають — за комфортні умови проживання на 4 дні доведеться заплатити від 10 тис. грн. Всього за 2 500 грн в день можна насолодитися мінімальними зручностями для життя — кондиціонером, телевізором і окремим санвузлом.

З урахуванням харчування сума стрімко росте — сніданок на двох обійдеться близько 800 грн щодня, а в ресторані ціни й зовсім підіймається до 2500 грн.

На Airbnb ситуація з квартирами та будинками також не радує — на День Незалежності ціни стартують від 4 тис. грн на добу.

На розваги ціни теж піднялися – на активний відпочинок та екскурсії можна витратити ще 2 тис. грн.

Без урахування вартості дороги, за 4 дні вихідних в Затоці під Одесою можна витратити від 9 до 24 тис. гривень.

Джерело: Booking, Airbnb