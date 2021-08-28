Відпочинок на Кіпрі 2021: умови в'їзди, ціни та найкращі пляжі

Острів з великим серцем – Кіпр. Тут блакитна вода, піщані пляжі, античні мозаїки, фінікові пальми та маяки.

Грецькі легенди свідчать – саме на Кіпрі народилася Афродіта, богиня любові й краси. Сонячний і мальовничий середземноморський острів підійде як для сімейного відпочинку, так і для галасливої молоді.

Ми дізналися, що подивитися на батьківщині богині Афродіти, чи варто брати машину та скільки коштує відпочинок на Кіпрі 2021.

Як потрапити на Кіпр у час пандемії

На грецьку частину Кіпру літають лоукости та МАУ. Аеропорти розташовані у містах Ларнака і Пафос. Аби невакцинованому українцю полетіти на Кіпр, потрібно двічі здати тест. За 72 години до вильоту та на самому Кіпрі.

Також за 48 годин після онлайн-реєстрації на рейс потрібно заповнити анкету, аби отримати дозвіл на в’їзд – Cyprus Flying Pass. Реєструватися й заповнювати анкету потрібно на сайті. Вас запитають адресу готелю, контактну інформацію, дати перебування на острові, згоду на здачу тесту на Covid-19. Після заповнення анкети сайт згенерує pdf-файл. Це і є ваш дозвіл.

Cyprus Flying Pass потрібно зберегти в телефоні або роздрукувати. Його спитають не лише на кордоні, а й у будь-якому закладі на острові. Не важливо, хочете зайти до супермаркету чи посидіти на терасі ресторану – покажіть Cyprus Flying Pass.

Адже за правилами Кіпру, якщо турист перебуває на острові понад 7 днів – потрібно робити тести на Covid-19 кожні 72 години. Тож на Cyprus Flying Pass будуть дивитися насамперед на дату вашого прильоту.

Вакциновані українці тести взагалі не здають. Але генерують Cyprus Flying Pass і так само показують його всюди на острові. Після прильоту – ще на виході з літака буде два коридори. Перший веде надвір, де робитимуть тести усім прибулим. Другий – для вакцинованих туристів – одразу на паспортний контроль.

Ларнака

Переліт з Києва до Ларнаки триває три години. Місто Ларнака розташоване найближче до аеропорту, тож трансфер у готель займає 20-30 хв.

Якщо подорожуєте самостійно – потрібно піднятися на другий поверх аеропорту і вийти одразу до автобусної зупинки. Кожні 20 хв тут курсує автобус 425. Він відвезе вас до міста за €1,5. Таксі обійдеться у €15-20.

Ларнаку обирають для спокійного відпочинку з дітьми. Тут мало визначних пам’яток. Зате – піщаний пляж і тепле море. Все довге узбережжя покрите дрібним сірим піском, усюди зручно заходити у воду, чистота і доглянутість – курорт нагороджений “блакитним прапором”. Тут можна відпочити на рушничку або ж взяти шезлонг. За два шезлонги та парасольку просять €7,5 на день.

Відпочинок на Кіпрі 2021: умови в’їзду, ціни та найкращі пляжі / 2 фотографии

Високий сезон у Ларнаці починається з травня. У червні термометри показують + 25-30°С. У липні-серпні стає спекотніше – + 27-37°С. У вересні-жовтні температура повітря тримається на позначках + 25-30 °С.

Відпочинок на Кіпрі 2021: умови в’їзду, ціни та найкращі пляжі / 4 фотографии

Їжа

Вздовж набережної Ларнаки безліч ресторанів, кафе, пабів та фастфудів. Тут знайдете і McDonald’s, Starbucks, і місцеві ресторанчики з морепродуктами. Ціни також на будь-який гаманець.

Туристи обожнюють ресторани мережі Ocean Basket. Заклад спеціалізується на морепродуктах. Поїсти тут можна на суму до €20.

Відпочинок на Кіпрі 2021: умови в’їзду, ціни та найкращі пляжі / 2 фотографии

А от з магазинами – біда. Великі супермаркети розташовані подалі від узбережжя. Поряд лише маленькі продуктові. У місті є фруктові ринки, втім, геть вбогі. Будьте готові, що вам продадуть овочі та фрукти не найкращої якості. Та ще й “обвішають”. Моя порада – закупатися у великих супермаркетах, типу Метро.

Традиційна їжа схожа на звичну. Туристи куштують традиційний грецький салат. Також тут смакує піта – плаский пісний хліб, з тонкого білого або коричневого борошна.

Одна з традиційних страв – сувлакі. Це шашлик, однак м’ясо зазвичай не маринують заздалегідь і готують на вогні, тому воно трохи сухе. Можна попросити меню і вам зготують сувлакі з соусом та помідором, загорнуть у піту й додадуть картоплю фрі.

Полюбляють тут сир халумі. Його готують з овечого та козячого молока. І, звісно ж, оливки. Їх їдять так, додають до страв, купують як сувенір.

Для любителів солодкого – морозиво чи мармелад зі смаком троянди. Для любителів екзотики – фрукт дракона. Кілограм таких фруктів коштує від €2 до €7. Під час купівлі кіпрського драгонфрута зверніть увагу на його шкірку.

Яскравий насичений колір з легким блиском свідчить про те, що плід дозрів. Його розрізають навпіл та їдять ложкою. Смак нагадує ківі.

Відпочинок на Кіпрі 2021: умови в’їзду, ціни та найкращі пляжі / 3 фотографии

Машина на Кіпрі

Машина на Кіпрі – не розкіш, а необхідність. Адже островом курсують лише автобуси. У курортний сезон бронювати машину краще заздалегідь, адже попит на оренду авто дуже високий.

На Кіпрі лівосторонній рух, тож кермо водія у машинах розташоване праворуч. В місті є кілька точок оренди. Втім, найбезпечніше брати у міжнародних представників – в аеропорту. Адже сумнівні дешеві точки прокату можуть потім приписати подряпини на машині чи будь-які ще ушкодження, аби здерти гроші.

Є кілька варіантів страхування. Каско і Супер Каско. Супер – покриває шини, скло і пасажирів. Чим краще страхування береш – тим менше лишаєш завдаток. Чим на довше береш авто – тим вигідніше ціна.

Машину дають одразу з повним баком. Але і повернути її потрібно з повним баком. Наприклад, Opel Castro на 3 дні обійшовся у €200, та ще €100 – завдаток, який заблокували на карті. Салон авто дезінфікують після кожного клієнта.

На Кіпрі орендовані машини мають червоні номери. Місцеві – білі. Це зручно, бо місцеві дуже лояльні до червоних і зазвичай пропускають їх уперед. Втім, правил дорожнього руху дотримуються не всі.

Пішоходи постійно перебігають дорогу, водії не показують поворот. Найкраще орієнтуватися за GPS-навігатором. Дуже мало знаків і не позначені дороги. Парковки здебільшого платні – €2 доба.

Зверніть увагу – після здачі машини завдаток повертають протягом 3-4 днів. Втім, банк може утримувати гроші з-закордону протягом 11 днів. Тож не варто розраховувати, що вони швидко повернуться.

Кіпр доволі маленький острів. Відстані невеликі. 10 днів і з машиною вистачить, аби проїхати його вздовж і впоперек.

Відпочинок на Кіпрі 2021: умови в’їзду, ціни та найкращі пляжі / 2 фотографии

Найкращий пляж країни

Найкращий і найпопулярніший пляж на Кіпрі – Ніссі Біч (Nissi Beach). Він розташований на початку Ніссі Авеню, якщо в’їжджати в Айя-Напу з боку Ларнаки.

Перша лінія – розкішні готелі, друга – готелі простіше і апартаменти. До центру Айя-Напи мінімум кілька кілометрів.

Пологий плавний вхід у воду, глибина починається приблизно за 30-50 метрів, спершу трохи каміння, далі – дрібний білий пісок. Колір води неймовірний!

Пляж щільно заставлений шезлонгами. Ціни такі самі, як у Ларнаці – €2,5 на добу за один шезлонг. Вільні місця на піску також є, але небагато, більшість загоряє на лежаках. Поряд – кілька барів та ресторанів.

Відпочинок на Кіпрі 2021: умови в’їзду, ціни та найкращі пляжі / 4 фотографии

Місце народження Афродіти

Легендарне місце народження богині розташоване за 20 хв їзди від Пафосу в бік Лімассола. Бухта Петра-ту-Роміу на Кіпрі – тут народилася богиня Олімпу, Афродіта. Існує повір’я – якщо закохані скупаються у цих хвилях, то вже ніколи не розлучаться.

Однак купаються тут лише відчайдухи. Вода дуже холодна. Вона виривається звідкись із глибин, іноді ноги зводить. У воді повсюди каміння та постійні хвилі. Купатися небезпечно. Пляж – дикий: тут жодної тіні, шезлонгів чи рятувальників. Але це справді приголомшливо красиве місце.

Відпочинок на Кіпрі 2021: умови в’їзду, ціни та найкращі пляжі / 4 фотографии

Для романтиків. Мис Греко

Мис Греко вважається одним з найкрасивіших місць на Кіпрі. Мис розташований на південному сході Кіпру, приблизно на однаковій відстані від Протараса і Айя-Напи.

Це куточок незайманої природи, що охороняється державою. Тут безліч пішохідних і велосипедних маршрутів. Сюди легко дістатися автобусом, на орендованому авто або на квадроциклі. До речі, прокат велосипеда обійдеться у €5-10 на добу, квадроцикл коштує €25-45 доба.

Вид тут заворожує! Кіпріоти, мабуть, дуже романтичні: в наймальовничіших місцях поставили лавки, аби люди милувалися морем. Особливо гарно тут під час заходу сонця.

Відпочинок на Кіпрі 2021: умови в’їзду, ціни та найкращі пляжі / 4 фотографии

МакКензі: пляж із літачками

МакКензі – великий пляж, уздовж якого пролягає пішохідна доріжка, де багато кафе і ресторанів. Пісок на пляжі сірий, вулканічний, як майже на всьому південному узбережжі Кіпру. Дно піщане.

Однак популярний пляж МакКензі геть не тому. Тут чимало туристів, адже над пляжем заходять на посадку літаки в аеропорт Ларнаки. Курсують літаки ледь не кожні 20 хв.

Відпочинок на Кіпрі 2021: умови в’їзду, ціни та найкращі пляжі / 2 фотографии

Археологічний парк Като, Пафос

Квиток коштує €4,5. На вході візьміть безкоштовну карту, де вказано розташування руїн, назви і роки побудови. Майже все просто неба, тож краще йти надвечір чи рано-вранці. На території немає кіосків з водою і тіні, будьте готові!

Парк дуже великий. Тут є катакомби, гробниці царів, маяк, амфітеатр. Багато всього гарно зберіглося з античних часів.