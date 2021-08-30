Від початку літа у Львів та Київ масово почали летіти мандрівники з багатьох країн Перської затоки. Посприяв цьому карантин. Адже безвізовий режим, десятки прямих авіарейсів та закрита Європа відкрили для них новий туристичний напрямок.

У Прикордонній службі звітують, що лише з початку травня до України прилетіло 35 тис. гостей з Перської затоки. А голова Держагенства розвитку туризму Мар’яна Олеськів каже, що арабські туристи принесли в українську економіку, як мінімум $40 млн.

Тому сувенірні крамниці, ресторани та готелі почали адаптовуватися під нового туриста. Зокрема скрізь з’явилися написи арабською. За відпустку вони можуть витрачати мільйони.

Із сувенірів такі туристи найбільше купують чашки, біжутерію, гігієнічну косметику, каву та шоколад. Їдять багато, але не п’ють, бо заборонено релігією. Чайових у ресторанах теж не мають звички залишати.

Враховуючи усі традиції східного туриста, у готелях почали перед заїздом гостя забирати алкоголь із міні-барів, залишають Коран, Кіблу для встановлення місця для молитви та коврик.

Також люблять арабські гості шопінг. Купують багато, але оминають техніку та золото, які у них дешевші. Тепер в українських ТРЦ можна почути не лише українську та англійську, але й арабську мову.

Особливо полюбляють туристи з країн Перської затоки Карпати. Адже там багато зелені, є гори та вода. А це для таких відвідувачів ще та екзотика.

До того ж у липні мусульмани відзначали одне із найбільш значущих ісламських свят – Курбан-байрам. У них звичай вимагає принести у жертву рогатого. А тому у Карпатах у той період усі барани пішли на забій арабськими туристами.

– У них є традиція, готувати страви з баранини. І вони мають барана власноручно зарізати. І в нас склалася така ситуація, що в навколишніх селах біля Буковелю не було живих баранів взагалі, – каже адміністратор готельного комплексу Олександра Цуруль.

Власник одного з карпатських готелів навіть розповідав, що багата арабська сім’я замовила церемонію жертвоприношення барана прямо у номер.

Близькосхідний турист вимогливий, специфічний, але не конфліктний. Вони почуваються в Україні вільно. Та й українці раді таким гостям, бо розуміють, що грошей в економію вони приносять багато.

Але сезон закінчується і тепер головне втримати дорогого в усіх сенсах гостя, особливо коли Європа знову відкриє свої кордони.