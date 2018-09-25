Інноваційний світ: яку роль відіграє Україна

Все частіше українські інноваційні стартапи успішно реалізовуються, а українських IT-спеціалістів цінують у всьому світі. Факти ICTV розповідають про світовий інноваційний процес, місце у ньому України та її технологічне майбутнє.

Світ розвивається стрімкими темпами – те, що вчора було новим, сьогодні вже не актуально.

Факти ICTV поспілкувались з директором Центру інноваційних технологій японської компанії Konica Minoltа Міланом Лакхані та дізнались, чому не можна ігнорувати інноваційний прогрес, чим Україна приваблює інвесторів та як вийти на європейський рівень у технологічному плані.

У жовтні Мілан Лакхані, який має більше 20 років досвіду роботи з інноваціями, вдруге завітає до України на Київський міжнародний економічний форум, що відбудеться 18-19 числа у КВЦ Парковий.

Чому інновації – це важливо

Впродовж свого розвитку кожна країна або компанія проходить через трансформації та перетворення, у тому числі цифрові. Для успішного розвитку дуже важливо не боятись впроваджувати нові технології та освоювати нові території, інтернет-майданчики.

Так, містер Лакхані приводить у приклад успішні інноваційні компанії:

– 10 років тому не було таких велетнів як Airbnb, Uber та інших компаній. Тільки уявіть влив цих компаній на сучасність. Якщо вони не будуть слідувати інноваціям, їх шанс вижити у майбутньому прирівнюється до 0.

Інновації та нові технології мають впроваджуватися на рівні держави та в абсолютно різні сфери діяльності. Не можна робити ставки лише на один напрямок – сьогодні він приносить прибуток, а через 15 років може взагалі припинити своє існування. Тому Лакхані закликає міркувати саме з інноваційної точки зору.

Інвестиційний маркет України

Варто згадати, що за даними Міжнародного економічного форуму, 79% українців отримують вищу освіту. Це один з найвищих рейтингів у світі. Так, Україна входить у десятку країн з найвищим рівнем освіти.

Мене вразила статистика – майже 80% українців закінчили університет. Це доволі велика цифра, – зазначив містер Лакхані.

Факти ICTV розпитали експерта про потенціал та майбутнє України. Лакхані неодноразово наголосив, що наша країна багата на талановиті кадри у сфері науки та технологій:

– Ваша країна має ключову складову – потенційний талант, який допоможе сформувати справжню інноваційну економіку.

Однак, тут постає проблема – відтік кваліфікаційних кадрів за кордон. Для української економіки вони дуже цінні, адже можуть залучати інвесторів в країну:

– Україна має потенціал, щоб залучати інвесторів. Однак, треба сфокусуватись на утриманні талантів в межах країни. Проблема України в тому, що багато людей їде за кордон.

За словами експерта, українській владі слід закріпити відповідальну особу, або навіть створити цілий відділ по роботі з інноваціями. Це ті люди, які матимуть сформоване бачення України через 5-10 років на цифровому рівні. Вони будуть інвестувати кошти країни у розвиток інноваційних технологій:

– Україні треба створити потужний інноваційний хаб. Без підтримки держави це дуже важко зробити. Якщо є підтримка держави, тоді проект буде сильним та успішним.

Прогресивні Нідерланди

Керівництво Нідерландів визначило свою технологічну стратегію і вона дійсно вражаюча. Вони на державному рівні підіймають питання цифрового майбутнього, необхідних країні таланів, галузей, які треба розвивати, необхідної інфраструктури, інвесторів, міжнародного співробітництва – зазначив Лакхані.

Більше того, 90% державних послуг у Нідерландах можна отримати онлайн. Це найбільший показник у світі. Для України це яскравий приклад для наслідування.

Таким чином, Україна має всі шанси стати потужним інноваційним хабом. Наша перевага – кваліфіковані та талановиті кадри, які зможуть як залучити нових інвесторів, так і впровадити інновації на державному рівні.

Фото: dreamstime

Лілія Ященко