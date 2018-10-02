Ілон Маск пішов з ради директорів компанії Tesla. Які ще проекти хоче зробити підприємець.

Засновник компанії Tesla Ілон Маск досяг домовленості з Комісією з цінних паперів і бірж США (SEC) після висунутого проти нього звинувачення у шахрайстві.

Згідно з домовленостями, Маск залишиться керівником компанії, однак повинен буде відмовитися від поста голови ради директорів як мінімум на три роки.

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20 цілей Ілона Маска на майбутнє:

Надіслати в космос на Big Falcon Rocket першого космічного туриста – японського мільярдера Юсаку Маедзава. Маск обіцяє, що на будівництво ракети піде лише 5% ресурсів SpaceX. Спочатку політ був запланований на кінець 2018 року, а потім його дату перенесли на середину 2019 і, можливо, більш пізній термін, пише telegra.ph Завершити 11 тисяч енергетичних проектів, щоб допомогти відновити електроенергію в Пуерто-Ріко після урагану Катріна. Випустити повноцінну лінію елітних і звичайних електрокарів – спорткар Tesla Roadster 2 за $109 тисяч, більш доступні автомобілі Tesla Model S і X і ще більш дешеву Tesla Model 3 за $35 тисяч. Випустити 500 тисяч автомобілів на рік. Спочатку Маск обіцяв досягти такого обсягу виробництва до 2020 року. Зараз Tesla стверджує, що вона досягне його до кінця цього року, незважаючи на жорсткі затримки у виробництві. Домогтися прибутковості Tesla. Компанія заявляє, що їй це вдасться цього року. Великі банки і агентства по оцінці кредитоспроможності відносяться до цієї заяви скептично. Вирішити ситуацію з серйозними затримками у виробництві дахів з сонячними батареями. Домогтися оцінки Tesla в $700 мільярдів. Зробити Правду – сайт з оцінки правдивості новинних статей. Провести безтурботний час на Марсі. “Думаю, це непогане місце для пенсії”, – сказав Маск у 2010 році. Відкрити Гігафабрікі для виробництва батарей у Китаї і Європі. Замінити систему водопостачання в місті Флінт, штат Мічиган. Розробити біонічний інтерфейс для штучного інтелекту, щоб поліпшити мозок людини у 2027 році. Побудувати електричну вантажівку, характеристики якої, як стверджують критики, порушують закони фізики. Надіслати безпілотну Tesla з Нью-Йорка в Лос-Анджелес на повністю автономному управлінні. Вирішити проблему пзаторів у Лос-Анджелесі за допомогою підземних тунелів. Будівництво першого вакуумного тунелю Boring Company було “практично завершено” ще у травні. Перші поїздки з Лос-Анджелеса в Сан-Франциско у спеціальних капсулах плануються у 2019 році. Запустити мережу з 10 тисяч супутників SpaceX, яка буде роздавати інтернет. Супутники повинні вийти на орбіту у 2024 році. Висадити групу людей на Марс у 2025 році. Через кілька років відправити ще один корабель з сотнями жителів марсіанської колонії. Створити найбільш просунуту у світі автомобільну фабрику Tesla під Фрімонті. Терраформувати Марс (або хоча б довести, що це можливо). Розробити дракона-кіборга.

Нагадаємо, як Ілон Маск погодився піти з ради директорів Tesla.

Фото: Joshua Lott/Getty Images