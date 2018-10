Про це повідомляє Bloomberg.

Після цього вона використовуватиметься на одному з перших комерційних шляхів каліфорнійського стартапа, відомому як HyperloopTT.

Капсулу назвали Quintero One, вона майже повністю виготовлена з композитного матеріалу.

