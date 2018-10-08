Нову українську РСЗВ БМ-21У виконано на базі автомобіля КрАЗ.

На міжнародній виставці озброєнь і техніки Зброя та безпека 2018 показали нову українську РСЗВ БМ-21У виробництва Шепетівського ремонтного заводу.

Про це повідомляє Український мілітарний портал.

Відомо, що нову РСЗВ виконано на базі автомобіля КрАЗ, оснащеного дворядною 4-дверною кабіною.

Установка має повну масу 17200 кілограм, дизельний двигун і механізовану коробку передач.





Наведення і вогонь з кабіни: перші фото української РСЗВ БМ-21У / 3 фотографии

Фото: Facebook Юрій Гоголєв.

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На нову РСЗВ були встановлені системи управління вогнем і навігації, що дозволяють проводити наведення і вести вогонь з кабіни дистанційно.

Нагадаємо, ЗСУ випробували роботизований наглядово-вогневий комплекс Мисливець.