Нову українську РСЗВ БМ-21У виконано на базі автомобіля КрАЗ.
На міжнародній виставці озброєнь і техніки Зброя та безпека 2018 показали нову українську РСЗВ БМ-21У виробництва Шепетівського ремонтного заводу.
Про це повідомляє Український мілітарний портал.
Відомо, що нову РСЗВ виконано на базі автомобіля КрАЗ, оснащеного дворядною 4-дверною кабіною.
Установка має повну масу 17200 кілограм, дизельний двигун і механізовану коробку передач.
Наведення і вогонь з кабіни: перші фото української РСЗВ БМ-21У / 3 фотографии
Фото: Facebook Юрій Гоголєв.
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На нову РСЗВ були встановлені системи управління вогнем і навігації, що дозволяють проводити наведення і вести вогонь з кабіни дистанційно.
Нагадаємо, ЗСУ випробували роботизований наглядово-вогневий комплекс Мисливець.
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