PayPal і IKEA не хочуть заходити в Україну через поганий бізнес-клімат.

Про це в ефірі 5 каналу розповів перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов.

– PayPal не хоче заходити в Україну. Насправді люди вірять, що всі інвестори мріють бути в Україні і єдине, що їм заважає, – це поганий український уряд, який їх відлякує. Насправді приклад і PayPal, і тої самої IKEA, він скоріше про те, що частина інвесторів не хоче бути в Україні, – заявив заступник міністра.

За його словами інвестори не хочуть бути не через те, що у нас погана країна, бо поганий бізнес-клімат.

– З PayPal ситуація дуже проста. Ми нині не знаходимося в переліку пріоритетних для них країн. Ми дуже сподіваємося, і ми робимо досить багато, щоб ця ситуація змінилася, – сказав Нефьодов.

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Нагадаємо, раніше Порошенко підтвердив відкриття магазинів IKEA в Україні

Фото: Prykhodov/Dreamstime.com