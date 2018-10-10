PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle / Техніка / Працює добу: Антонов показав новий стратегічний безпілотник/

Працює добу: Антонов показав новий стратегічний безпілотник

Новий безпілотник, який розробляє Антонов, може бути застосований як у військових цілях, так і в цивільних.

Державне підприємство Антонов на Міжнародному авіакосмічному салоні АВІАСВІТ – ХХІ представило макет стратегічного безпілотного літального апарату, пише Український мілітарний портал.

Довжина БПЛА – 13,09 метрів, розмах крила – 24,63 метрів, висота – 4,45 метрів.

Тривалість робочого польоту на крейсерській висоті 24 години.

Подібні безпілотні літальні апарати призначені для патрулювання, розвідки, спостереження, здійснення вогневої підтримки наземних сил, а також у цивільних цілях.

Читайте: Українську армію переозброять сучасними ПТРК і БПЛА

Нагадаємо, Міноборони підписало наказ про прийняття на озброєння ЗСУ польського безпілотника Fly Eye.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Провалив перевірку: начальника складів в Ічні звільнили перед НП
Степан Полторак
Вибухи на складах: що потрібно зробити і скільки потрібно часу
Тейлор Свіфт чи Дуа Ліпа? Найкращий образ American Music Awards 2018 (ГОЛОСУВАННЯ)
Платіжки “схуднуть”: в Україні дозволили лічильники тепла у старих будинках
Таємниці Ванги: що приховувала провидиця та чого очікувати Україні
Укргідроенерго на Дністрі незаконне – екологічний активіст
Бій Ломаченко — Педраса: інформація про квитки
Факти ICTV – Випуск 12:45 (10.10.2018)
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка