Новий безпілотник, який розробляє Антонов, може бути застосований як у військових цілях, так і в цивільних.
Державне підприємство Антонов на Міжнародному авіакосмічному салоні АВІАСВІТ – ХХІ представило макет стратегічного безпілотного літального апарату, пише Український мілітарний портал.
Довжина БПЛА – 13,09 метрів, розмах крила – 24,63 метрів, висота – 4,45 метрів.
Тривалість робочого польоту на крейсерській висоті 24 години.
Подібні безпілотні літальні апарати призначені для патрулювання, розвідки, спостереження, здійснення вогневої підтримки наземних сил, а також у цивільних цілях.
Читайте: Українську армію переозброять сучасними ПТРК і БПЛА
Нагадаємо, Міноборони підписало наказ про прийняття на озброєння ЗСУ польського безпілотника Fly Eye.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS1mdWxsLXN0YWdlL0NBVC0yOTk0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+