Про нові технології у світі й Україні, чи підтримує держава вітчизняні уми і чому у нас не чути про технологічні прориви українців – читайте в матеріалі сайту Факти ICTV.

Нікола Тесла, Олександр Белл, Олександр Попов – генії минулого, які допомогли людству ступити на постіндустріальну сходинку.

У ХХІ столітті також голосно звучать імена Білла Гейтса, Ілона Маска, Стіва Джобса – видатних умів, які внесли вагомий вклад у технологічний розвиток суспільства сьогодні.

Зараз весь світ працює над штучним інтелектом і нанотехнологіями.

Це призведе до появи нових напрямків, а також розширення функцій вже існуючих, таких як розпізнавання і синтез мови, прогностика, кластерний аналіз та багатьох інших.

Це вже не майбутнє, а те, що відбувається прямо зараз. Поки багато хто думає, що Apple Watch і окуляри віртуальної реальності – це апогей технологічних відкриттів, у світі роблять все більше неймовірних пристроїв.

Як же в Україні справи з новими технологіями, наскільки відстає наша країна і від кого, а також чи допомагає взагалі держава молодим винахідникам.

Щодо молодих умів я вирішила поспілкуватися зі своїм другом.

Антон Головаченко у свої 24 роки – засновник стартапу UniExo і перший посол Європейської молодіжної премії України.

UniExo – роботизований екзоскелет, який допоможе людям з обмеженими фізичними можливостями здобути свободу руху.

Крім того, він може використовуватися для реабілітації після травм. Екзосистема запам’ятовує і відтворює людські рухи. На відміну від існуючих аналогів, цей екзоскелет легший, простіший і дешевший.

Я пам’ятаю, як ще в університеті багато хто намагався жартувати над Антоном, коли він починав роботу над екзоскелетом зі звичайним Lego. Так-так. Але, незважаючи на критику, з кожним днем ​​його друзі і колеги слухали нові і нові ідеї, які він збирався втілити.

І ось, сьогодні, Гонконг, Шанхай, Вашингтон і всесвітні виставки нових технологій зустрічають Антона як друга.

Я веду до того, що у нас багато великих умів в країні, тільки їх потрібно більше підтримувати, поважати і створювати умови, завдяки яким вони залишатимуться тут, допомагатимуть українцям і залучатимуть інвестиції.

Що не так?

Добре, що є винахідники, які, не слухаючи скептиків, продовжили свою справу в Україні, виграли тендер і отримали фінансування на покращення свого проекту, але ж більшість людей збігають з країни і вважають за краще називати себе жителем іншої держави, яка цінуватиме те, що вони роблять.

В Україні нові технології є і чимало, але їх чомусь не хочуть робити популярними: мало пишуть ЗМІ про нові винаходи українців, адже новина про новинку Apple буде популярнішою, мало пишаються люди своїми співвітчизниками і діляться цим у мережі і, звичайно, мало допомоги від держави.

– Держава зараз робить програму підтримки стартапів, але її ще не впровадили. Зупиняє застаріле законодавство України. Планується, що після вирішення юридичних питань, цю програму зможуть впровадити навіть до кінця року. Хоча США і Китай нашим стартапам допомагають дійсно більше, ніж Україна, – каже Антон.

Варто лише подивитися на наукові центри в Україні, університети, в якому стані техніка та комп’ютерне забезпечення – у багатьох навчальних закладах стоять допотопні ПК.

А наші навчальні програми абсолютно не пристосовані до зустрічі з новими технологіями.

Звучить у багатьох ще аргумент, що наші люди ще не готові до нових технологій – це повна нісенітниця. До них не потрібно готуватися, їх потрібно використовувати, до них потрібно звикати і покращувати.

Але, благо, все ж є інвестори і активісти, які популяризують науку в Україні.

– І я б не сказав, що Україна сильно відстає від нових технологій. Навпаки – приватний сектор дуже навіть добре справляється, розвиває досить хороші пристрої, які цінуються у нас і на Західному ринку.

Але інфраструктуру, яка цьому сприяє, потрібно привозити в Україну, тому що у нас багатьох матеріалів не можуть виробляти – і це величезна проблема в технологічному розвитку.

В Україні є чудові можливості побудувати унікальні пристрої, – додає Антон.

Лідер технологій

Зрозуміло, що лідер нових технологій – це Китай. Найбільше у них розвивається робототехніка, штучний інтелект, що інтегрують активно в медицину, різні голограми, які можна помацати.

Правда, Піднебесна вкладає в це величезні суми, навіть більше, ніж США і Японія.

Наприклад, Антон розповідав мені про локалізовану фабрику під Шанхаєм, яка повністю роботизована і там працює всього 5 операторів, які дивляться за роботою роботів і, якщо що, відстежують їх інформацію.

А в Гонконзі виготовляють такий пристрій, що може зчитувати рух руки і дозволяє чіпати і крутити якийсь предмет, спроектований на 3D-проекторі.

Або ось, до прикладу, китайці зробили сканер кисті. Це вам уже навіть не відбиток пальця і ​​не сітківка ока.

І така система розпізнає, якщо рука відрубана або не в робочому стані.

Так, це далеко не останній винахід, який здивує світ. Сподіватимемося, що Україна часто гратиме значну роль у створенні нових технологій.

Валерія Маліцька

Главное фото: Alexander Koerner/Getty Images