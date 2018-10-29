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ЗСУ отримали партію БТР-4 із бронею з нової спецсталі

На сьогодні у виробництві знаходяться ще близько 40 корпусів з нової спецсталі для БТР-4 .

ДП Харківське конструкторське бюро ім. Морозова, що входить до складу держконцерну Укроборонпром, передало Збройним силам України першу партію з семи сучасних БТР-4, броню яких виконано з нової спецсталі.

Про це повідомила прес-служба Укроборонпром.

Так, за своїми характеристиками ця спецсталь відповідає найвищим світовим стандартам. Корпуси для БТР-4 виготовлені на Лозівському ковальсько-механічному заводі. На сьогодні у виробництві знаходяться ще близько 40 таких корпусів.

Відзначається, що в 2018 році підприємства налагодили виробничу кооперацію з виготовлення бронекомплектів та подальше їхнє зварювання на Київському бронетанковому заводі та заводі імені Малишева, а також на ХКБМ. Фахівці цих підприємств зараз працюють на Лозівському ковальсько-механічному заводі, отримуючи досвід для розгортання виробництва корпусів на своїх заводах.

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Крім того, для залучення молодих фахівців за заявкою ЛКМЗ у Лозівському професійному ліцеї набрано групу учнів з дуальною формою навчання з проведенням практичних занять на ЛКМЗ. Також ЛКМЗ спільно з ХКБМ і науково-дослідним інститутом конструкційних матеріалів Прометей налагодили технологію виготовлення корпусів зі спецсталі марки 71.

– Це дає впевненість, що завдання, які стоять перед підприємствами з випуску бронетехніки в 2019 році – будуть виконані, – підкреслили в прес-службі.

До слова, ЗСУ отримали нову партію відремонтованих реактивних систем залпового вогню Ураган.

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