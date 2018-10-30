MacBook Air – оновлений продукт компанії Apple, який вже зовсім скоро з’явиться в Україні.

Компанія Apple презентувала оновлений MacBook Air, який позбувся алюмінієвих рамок, але сам ноутбук побудований за старою технологією, і він буде доступний в одному форматі – 13.3′. Тепер MacBook Air виробляється з 100% переробленого алюмінію.

Одне з головних нововведень – Retina-дисплей, який дозволяє виробляти на 48% більше кольорів. Новий MacBook Air має FaceTime HD Camera.

З’явився Touch ID, за допомогою якого можна розблокувати MacBook Air відбитком пальця і оплачувати всі свої рахунки в Apple Pay.

MacBook Air представлений в декількох кольорах, традиційному сірому і золотому кольорі. Третє покоління і підсвічування клавіатури. Touchpad став ще більше і чутливіше.

Вага оновленого MacBook Air – 0.91 кг. На 25% стали голосніше динаміки, а три мікрофони дають можливість створити стерео-звук.

Ціна MacBook Air – 1199 доларів, доступний він буде з 7-го листопада. Також на MacBook Air можна оформити попереднє замовлення.