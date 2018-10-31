Ви сплачували покупки за допомогою мобільного телефону? Факти ICTV розповідають, як працюють в Україні мобільні платежі, наскільки вони безпечні та чи є популярними.

Платежі за допомогою Google Pay і Apple Pay – це повсякденність для українців. У найближчому майбутньому ця технологія може повністю витіснити пластикові картки.

Вже більше 70% українців готові сплачувати покупки смартфоном. Таку статистику озвучили у Masterсard. Гаджетами українці розраховуються у продуктових магазинах, громадському транспорті, ресторанах і кафе, а також на АЗК.

Якщо ви раптом щось пропустили, Факти ICTV розповідають, коли з’явились мобільні платежі в Україні, наскільки вони популярні та чи є безпечними.

Мобільні платежі в Україні

Україна входить в топ 5 країн в Європі за кількістю оплат смартфонами. Про це заявив віце-президент із розвитку бізнесу Masterсard Europe Андрій Клесов.

Рік тому, у листопаді 2017 року, в Україні почав роботу платіжний мобільний сервіс Google Pay. Він дозволяє оплачувати товари та послуги безконтактно за допомогою смартфонів.

Для цього потрібно скачати додаток Google Pay та внести туди дані платіжних карток вже підключених до сервісу банків (на сьогодні це вже 18 українських банків – прим. автора).

Користувачу потрібно просто розблокувати чи активувати екран смартфону, піднести його до терміналу, після чого гроші автоматично спишуться з картки. Сервіс працює лише на смартфонах з операційною системою Android версії KitKat 5.0 і вище.

Через півроку Аpple анонсувала в Україні запуск своєї платіжної системи – Apple Pay. Тепер телефонами, смарт-годинниками або планшетами можуть розраховуватись користувачі всіх операційних систем.

Для роботи з Apple Pay та Google Pay в телефоні має бути NFC-чіп. Він наявний майже у всіх нових моделях смартфонів.

Розрахунок мобільними телефонами в Україні – це мільйони транзакцій. Кількість подвоюється щокварталу. Рано чи пізно, ми прийдемо до того, що відмовимося не тільки від готівки, але і від карток. Будемо платити лише смартфонами та іншими гаджетами, – розповідає Клесов.

Безпека

Хоч якої б популярності набула мобільна оплата покупок, все ж залишаються скептики, що ставлять під сумнів безпеку цієї системи. Вони переймаються, що дані банківської картки можуть потрапити до третіх осіб, які спустошать їхні рахунки.

Андрій Клесов пояснює, що оплата смартфоном – це навіть більш безпечний спосіб, аніж розрахунок карткою. Відслідкувати його неможливо:

– Під час платежу смартфоном передаються не дані картки, а так звані токени. Токен – це замаскований номер карти. Якщо в процесі оплати зловмисники перехоплять його, він їм нічого не дасть, тому що він генерується під конкретний пристрій (наприклад, смартфон). Це підвищує безпеку в десятки разів.

Тобто токен — це 16-значна комбінація цифр, прив’язана до номера банківської карти користувача. Ця комбінація унікальна для кожного підключеного пристрою. Реквізити банківської картки приховані при токенізованій оплаті, і тому надійно захищені.

Сучасні українці прив’язані до своїх мобільних телефонів.

Навіть більше, ніж до гаманців. Згідно досліджень Mastercard, у середньому українці проводять приблизно 4 години на день зі своїм телефоном. Тим більше, загубити картку ймовірніше, ніж смартфон.

Більше того, багато людей пишуть свої PIN-коди на зворотній стороні карт, а підробити біометрію (аутентифікацію за рахунок відбитку пальця, що нині популярна на нових моделях телефонів) практично неможливо, – додав Клесов.

Однак мобільні розрахунки мають і свої умовні недоліки:

Основний недолік – це надто зручно. Коли людина спробувала платити телефоном, досить складно потім себе змусити користуватись картою та вводити PIN-код.

Покриття

Продавчиню у кіоску на розі або пересічного таксиста і досі не турбує, яка у вас картка та чи працює Google Pay в Україні. Для них єдиною формою оплати залишається готівка.

Однак світ не стоїть на місці і найближча перспектива для України – покрити всі торгові точки терміналами.

У Швеції, наприклад, деякі банки та торгові точки навіть відмовились від розрахунку готівкою. Купити каву в кафе у центрі Стокгольму за банкноти неможливо.

На сьогодні в Україні більше 270 тисяч терміналів, з них понад 75% уже підтримують безконтактну технологію – там можна платити смартфонами.

Прогнозую, що за кілька років всі термінали прийматимуть безконтактні оплати, – коментує Андрій Клесов.

Допомога держави потрібна?

Держава має сприяти інноваційному розвитку. На початку року Мінфін намагалось зобов’язати всіх підприємців придбати термінали. Однак, поки що це не спрацювало.

Клесов приводить у приклад Грецію. Держава хотіла боротися з тіньовими оборотами, а тому зобов’язала торгові точки приймати оплату картками. При оплаті карткою приховати свої доходи не вийде. Там зафіксували значне зростання безготівкових точок розрахунку.

Ввівши регуляторні заходи, держава не тільки сприятиме інноваційному розвитку, а й буде боротись з тіньовою економікою. Наразі в Україні 44% економіки знаходиться в тіні.

Найближче майбутнє – підтвердження платежів біометрією

Нещодавно в Masterсard анонсували нову систему розрахунку за допомогою біометричних даних.

Клієнти зможуть підтверджувати покупки за допомогою відбитків пальців або скану обличчя. Для здійснення покупки не потрібен буде навіть смартфон. Система запрацює у 2019 році.

34% українців надають перевагу біометрії при підтвердженні оплати, зокрема розпізнаванню відбитків пальців, – зазначив Андрій Клесов.

Наразі біометричні дані можна використати при онлайн покупках зі смартфонів. Не потрібно вводити PIN-код або одноразовий пароль, лише відбиток пальця або скан обличчя.

Бідьют Думра, директор департаменту інновацій лідируючого банку Сінгапуру, підкреслив важливість впровадження нових технологій у банківську сферу:

– Ключовою рисою успішного банку є можливість розуміти, переймати і адаптувати технології під потреби своїх клієнтів.

Українці – інноваційна нація, яка готова сприймати нові технології і користуватися ними. Система мобільних розрахунків була впроваджена менше року тому, а вже стала звичним інструментом користування. Система надійно захищена від злому. Навіть загублений або викрадений телефон не вдасться використати без пароля, відбитку пальця або сканеру обличчя.

Фото: КМЕФ, dreamstime

Лілія Ященко