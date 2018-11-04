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У Британії запустили суперкомп’ютер, що імітує роботу мозку

Британські науковці вперше запустили нейроморфный суперкомп’ютер, який має процесор з одним мільйоном ядер.

Суперкомп’ютер Spiking Neural Network Architecture (SpiNNaker) створено для обробки більше 200 млн дій у секунду. Апарат, кожна мікросхема якого вміщує 100 млн рухомих деталей, створювався 30 років. Тільки 10 років пішло на те, щоб зібрати його.

Суперкомп’ютер, який оснащений процесором з одним мільйоном ядер, уперше увімкнули в п’ятницю, 2 листопада. Мета SpiNNaker – допомогти вченим розібратися в роботі головного мозку людини, повідомляється на сайті Манчестеского університету, який займався створенням суперкомп’ютера.

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Робота суперкомп’ютера влаштована так, що замість передачі великих обсягів інформації з пункту А в пункт Б, він посилає мільярди малих обсягів у різні напрямки одночасно. За таким принципом працює людський мозок.

Нагадаємо, у США з молотка пішла перша модель комп’ютера Apple I за $375 тисяч.

Фото: manchester.ac.uk

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