Унітаз зможе перероблювати небезпечні екскременти у добрива.

У Китаї показали унітаз майбутнього, який з людських відходів зробить добрива. Ще пристрій інноваційний тим, що працює без використання води. Також йому не потрібно підключення до каналізації.

Цікаво, що революційний унітаз представив сам Білл Гейтс. Зробив це засновник Microsoft дуже ефектно – представляючи доповідь, він тримав у руці банку фекалій, пише Reuters.

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Але говорив Гейтс зі сцени про серйозне – про те, що через шкідливі бактерії та яйця паразитів, які можуть потрапити в воду з екскрементів, в світі гинуть діти. Цифра жахлива – 500 тисяч дітей до п’яти років щорічно.

Нагадаємо, Факти ICTV дізнавалися, як 3D-принтери і дрони стануть поштою майбутнього.

Фото: скріншот з відео