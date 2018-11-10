Безліч речей, які раніше можна було побачити лише в футуристичних фільмах, зовсім скоро для нас стануть буденністю. До Всесвітнього дня науки Факти ICTV підготували добірку технологій з найближчого майбутнього.

1. Біолюмінесцентні дерева

Група розробників вирішила створити біолюмінесцентні дерева за допомогою ферменту, який зустрічається у деяких медуз і світлячків.

Такі дерева зможуть освітлювати вулиці та допоможуть перехожим краще бачити вночі. Вже розроблена невелика версія проекту в формі рослини, що світиться в темряві.

2. Телевізори в рулонах

Компанія LG розробила прототип телевізора, який можна згорнути як рулон паперу.

Телевізор використовує технологію світлодіодів на основі полімерної органіки, щоб зменшити товщину екрану. Крім LG, інші великі виробники електроніки, такі як Samsung, Sony і Mitsubishi працюють над тим, щоб зробити екрани більш гнучкими і портативними.

3. Агрокомпанії будуть вирощувати не тварин, а м’ясо

У 2011 році вчені навчилися вирощувати м’ясо. Тепер для цього потрібні не ферми з коровами, а лабораторії. Штучне вирощування м’яса допоможе зменшити забруднення навколишнього середовища і страждання тварин. Відпаде потреба їх вбивати, потрібно буде тільки взяти їх клітини.

За останні 4 роки ціна на м’ясо, вирощене в лабораторії, зменшилася в 30 тис. разів. Зараз воно дорожче звичайного м’яса всього лише у 3-4 рази, і скоро його можна буде купити за такою ж ціною, а то і дешевше.

4. Безпілотні автомобілі

Очікується, що до 2020 року з’явиться близько 10 мільйонів безпілотних автомобілів, що значно знизить кількість смертей.

Багато компаній розробляють подібні технології, як наприклад, компанія Google Waymo, безпілотні авто якої дозволили тестувати на загальних дорогах в Каліфорнії – без людини за кермом.

Volvo і китайський концерн Baidu почали розробку поностью автономних безпілотних електрокарів, які планують використовуватися в таксі.

5. Плавучі міста

Плаваючий екополіс, названий Lilypad, був запропонований архітектором Вінсентом Каллебо для майбутніх кліматичних біженців в якості довгострокового рішення проблеми підвищення рівня моря.

Місто може вмістити 50 тис. людей, використовуючи поновлювані джерела енергії.

6. Запис сну

Вченим вдалося перетворити відеоролики YouTube, скануючи візуальні центри мозку людини, який їх дивиться. В майбутньому технологія буде досить просунутою, щоб записувати сни.

Мозок трьох членів команди, які брали участь у проекті, сканували за допомогою функціональної магнітно-резонансної томографії, коли вони дивилися відеозаписи на YouTube.

Потім дослідники інтерпретували дані за допомогою математичної моделі, яка служила свого роду словником мозку. Словник пізніше відтворював те, що бачили учасники, скануючи випадкові кліпи і підбираючи ті, які відповідали активізації мозкової активності.

Хоча результат виявився не таким чітким, в майбутньому вчені сподіваються поліпшити технологію.

7. Біонічні комахи

Вчені розробляють біонічні засоби для комах, завдяки яким ними можна буде управляти і направляти в важкодоступні місця, щоб знайти людей, які стали жертвами землетрусів та інших стихійних лих.

Наприклад, вусики тарганів приєднують до невеликих радіоприймачів, прикріплених на спині.

Дослідники контролюють рухи комах, відправляючи невеликі електричні імпульси до вусиків і направляючи їх.

8. Відбиток мозку

Нам відомо, що паролі не дають гарантії повної безпеки. Навіть інші, більш просунуті засоби захисту, на зразок відбитків пальців або розпізнавання особи, можна обійти. Однак зараз в поле дослідження вчених потрапив відбиток мозку.

Ідея полягає в тому, що мозкові хвилі людей унікальні і можуть використовуватися в якості пароля.

9. Біонічна лінза для надлюдського зору

Канадський лікар збирається проводити клінічні тестування біонічних лінз, які в 3 рази покращують стовідсотковий зір за допомогою 8-хвилинної безболісної операції.

Під час операції шприц поміщує лінзу з фізрозчином в око, і через 10 секунд складена лінза розпрямляється і розташовується над природним кришталиком, повністю коригуючи зір.

10. Спрей-одяг

Іспанський дизайнер Манел Торрес винайшов перший в світі спрей-одяг. Ви можете нанести його на будь-яку частину тіла, а потім зняти його, випрати і знову носити.

Спрей зроблений зі спеціальних волокон, змішаних з полімерами, які надають тканині еластичність і довговічність. Ця технологія дозволить дизайнерам створювати унікальні предмети одягу з оригінальним дизайном.

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