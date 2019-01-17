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ANYbotics показала робота, який може рятуватися від нападників

Компанія ANYbotics представила чотириногого робота, який вміє захищатися від нападу.

Робот

Компанія ANYbotics показала чотириногого робота, який призначений для порятунку людей, але також може протистояти спробам атакувати його, повідомляє Science Robotics.

Робот створений для того, щоб пробиратися через неосвітлені каналізації, лісові масиви, промислові об’єкти для порятунку людей. Але остання конфігурація отримала можливість захищатися від атак.

Завдяки оновленню робот може підніматися після падіння та ефективно втікати від кривдника.

Читайте: Вілл Сміт запалює з роботом біля Ейфелевої вежі

Машинне навчання дозволяє роботу вчитися, підкоряючись внутрішній логіці.

До слова, інженерам з Boston Dynamics вдалося навчити робота долати перешкоди.

Фото: Science Robotics (Скріншот)

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