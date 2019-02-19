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Нептун, Штурм і Харза: 5 прем’єр України на IDEX-2019

Україна на IDEX-2019 представила систему залпового вогню Вільха, протикорабельний комплекс Нептун та БТР-4МВ1.

Нептун, Штурм і Харза: 5 прем’єр України на IDEX-2019

Виставка IDEX-2019 відкрилася 17 лютого. Виробники озброєнь з усього світу привезли до Абу Дабі (ОАЕ) свої зразки озброєнь.

Вітчизняні розробки привезла і Україна. Факти ICTV зібрали найцікавіше озброєння, яке ми представили світу на IDEX-2019.

Cистема залпового вогню Вільха

Вільха створена для ураження цілей на далеких відстанях (120 км) ракетами калібру 300 мм. Для запуску 12 ракет високоточній системі потрібно всього лише 45 секунд. При цьому максимальне відхилення ракет Вільхи від цілі всього  30 метрів. Вага ракети – 800 кг.

Протикорабельний комплекс Нептун

Нептун створений для ураження бойових кораблів, водотоннажність яких досягає 5 тис. тонн. При цьому судна ворога можуть знаходитися на відстані до 280 км. Комплект обладнано чотирма пусковими установками для ракет і наземною мобільною платформою.

БТР-4МВ1

БТР-4МВ1 – це модернізована версія української броньованої машини, на яку вдягли посилену броню та встановили оптико-електронний приціл з потужним тепловізором. Усе це поєднується з високоточною цифровою системою управління вогнем.

Wahash с українським модулем Штурм

Компанія з ОАЕ Calidus LLC представила тестовий зразок плаваючою бойової машини Wahash 8 ×8. На неї було встановлено бойовий модель українського виробництва Штурм.

Він оснащується 30-мм гарматою ЗТМ-1, 7,62-мм кулеметом КТ-7,62, 30-мм автоматичним гранатометом КБА-117 і комплексом керованого озброєння Бар’єр з чотирма ракетами.

Читайте: Нептун, Кентавр та Квітник: нове озброєння України для відповіді агресору

Мобільний радіолокаційний комплекс Харза

Харза може виявити маленький безпілотник, який підійде до об’єкту на відстань 7 км, людину побачить на відстані 18 км. При цьому Харза вже знатиме про автомобіль або літак, що наближаються, коли вони підійдуть на 30 км. Комплекс може працювати вночі та за будь-якої погоди.

Нагадаємо, на Одещині пройшли фінальні випробування ракетного комплексу Вільха.

Фото: Сергій ЗгурецьУкроборонпром

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