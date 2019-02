Безпілотник Airpower Teaming System, створений за дизайном винищувача, представила корпорація Boeing.

Американці заявляють, що літальний апарат обладнаний першою в світі системою штучного інтелекту, повідомила прес-служба Boeing.

Повідомляється, що майже 12-метровий дрон здатний подолати в небі понад 3,7 тисяч кілометрів.

Revealed! Our new smart, reconfigurable unmanned system teams with other aircraft to protect & project air power. The Boeing Airpower Teaming System – Australian investment & innovation at work! #TheFutureIsBuiltHere #AirpowerTeaming #ausdef

More: https://t.co/77LPYPO93b pic.twitter.com/g0CQjQjxty

— Boeing Australia (@BoeingAustralia) 26 февраля 2019 г.