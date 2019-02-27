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Boeing створив військовий дрон зі штучним інтелектом

Безпілотник Boeing Airpower Teaming System може летіти без допомоги пілота.

Boeing створив військовий дрон зі штучним інтелектом

Безпілотник Airpower Teaming System, створений за дизайном винищувача, представила корпорація Boeing.

Американці заявляють, що літальний апарат обладнаний першою в світі системою штучного інтелекту, повідомила прес-служба Boeing.

Повідомляється, що майже 12-метровий дрон здатний подолати в небі понад 3,7 тисяч кілометрів.

Airpower Teaming System створений для розвідки, спостереження або радіоелектронної боротьби, яку він здатний здійснювати завдяки встановленому комплексу сенсорів.

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Творці запевняють, що безпілотник може летіти без допомоги пілота або поруч із пілотованими літаками, зберігаючи з ними безпечну дистанцію.

Випробування дрона в небі розпочнуться в 2020 році.

Нагадаємо, Антонов представив проект безпілотника, який може добу літати на крейсерській висоті.

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