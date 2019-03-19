Нова модель iMac від Apple оснащена дисплеєм, який відображає 1 млрд кольорів.

Нова модель настільного комп’ютера iMac уже представлена американською корпорацією Apple. Презентували нову техніку на сайті компанії.

Відтворення 1 млрд кольорів пояснюється тим, що комп’ютер оснащений дисплеєм Retina з роздільною здатністю 4K (у версії з екраном 21,5 дюйма) або 5K (27 дюймів). Це найкращий дисплей за всю історію Mac.

Особливістю нової моделі також є процесор Intel Core. Він на 60% потужніший ніж у попередній моделі версії 21,5 дюйма.

Пристрій оснащений швидкісним накопичувачем Fusion Drive. У новій моделі iMac присутні конфігурації з SSD-накопичувачем ємністю до 2 ТБ. Це забезпечить максимально швидку та безперебійну роботу нового комп’ютера.

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У новій моделі графічним процесором комп’ютера є Radeon Pro 500X. На обох моделях навіть найскладніші візуальні ефекти і 3D-графіка виглядають неймовірно.

На iMac 27 дюймів з дисплеєм Retina 5K встановлюється до 8 ГБ виділеної відеопам’яті, а на iMac 21,5 дюйма з дисплеєм Retina 4K – до 4 ГБ.

Компанія поки замовчує дату початку продажів, але вже анонсує унікальність і потужність нової моделі.

Нагадаємо, компанія Apple презентувала дві нові моделі планшетів iPad mini 2019 і iPad Air, які отримали підтримку стилуса Pencil.

Джерело: Аpple