Автори унікального відео відзняли на камеру процес переміщення світла.
Автори відео змогли зробити унікальну відеозйомку, яка показує процес переміщення світла.
Блогери YouTube-каналу The Slow Mo опублікували відеосюжет, який показує рух світла в реальному часі. Здатність високотехнологічної камери знімати зі швидкістю 10 трлн кадрів у секунду дозволила зафіксувати цей процес.
– У мене дивні відчуття, наче людина не повинна була цього бачити. Ми немов проникли в основу Всесвіту, – написав один з блогерів.