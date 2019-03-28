Автори унікального відео відзняли на камеру процес переміщення світла.

Автори відео змогли зробити унікальну відеозйомку, яка показує процес переміщення світла.

Блогери YouTube-каналу The Slow Mo опублікували відеосюжет, який показує рух світла в реальному часі. Здатність високотехнологічної камери знімати зі швидкістю 10 трлн кадрів у секунду дозволила зафіксувати цей процес.

– У мене дивні відчуття, наче людина не повинна була цього бачити. Ми немов проникли в основу Всесвіту, – написав один з блогерів.

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За одну добу відео набрало більше 1 млн переглядів.

Нагадаємо, вчені придумали метод, завдяки якому людина може бачити вночі, не потребуючи додаткового обладнання.