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Факти / Lifestyle

Швидкість світла зняли на відео

Автори унікального відео відзняли на камеру процес переміщення світла.

Швидкість світла зняли на відео

Автори відео змогли зробити унікальну відеозйомку, яка показує процес переміщення світла.

Блогери YouTube-каналу The Slow Mo опублікували відеосюжет, який показує рух світла в реальному часі. Здатність високотехнологічної камери знімати зі швидкістю 10 трлн кадрів у секунду дозволила зафіксувати цей процес.

– У мене дивні відчуття, наче людина не повинна була цього бачити. Ми немов проникли в основу Всесвіту, – написав один з блогерів.

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За одну добу відео набрало більше 1 млн переглядів.

Нагадаємо, вчені придумали метод, завдяки якому людина може бачити вночі, не потребуючи додаткового обладнання.

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