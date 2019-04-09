Компанія Microsoft підтвердила, що користувачі можуть виймати флешки без включення функції безпечне вилучення, бо даним нічого не загрожує.

В системі Windows 10 після оновлення 1809 з’явилася функція швидке видалення, саме вона захищає накопичувальні пристрої від пошкоджень.

Компанія Microsoft повідомляє, що оновлення 1809 стало доступним з жовтня 2018 року, однак про нововведення публічно розповіли тільки зараз, коли користувачі масово перейшли на нову версію.

– Швидке видалення не дозволяє системі записувати дані на зовнішній накопичувач під час вилучення – таким чином зникає ризик пошкодження пристрою при раптовому відключенні, – пояснюють у компанії.

У компанії також розповіли, що користувачам не потрібно користуватися функцією “безпечне видалення”, незважаючи на те, що вона до цих пір з’являється.

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Нагадаємо, співзасновник корпорації Microsoft Пол Аллен помер на 66-му році життя. Причиною смерті став рак.