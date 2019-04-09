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Microsoft дозволила виймати флешку без безпечного вилучення

Компанія Microsoft підтвердила, що користувачі можуть виймати флешки без включення функції безпечне вилучення, бо даним нічого не загрожує.

Microsoft дозволила виймати флешку без безпечного вилучення

В системі Windows 10 після оновлення 1809 з’явилася функція швидке видалення, саме вона захищає накопичувальні пристрої від пошкоджень.

Компанія Microsoft повідомляє, що оновлення 1809 стало доступним з жовтня 2018 року, однак про нововведення публічно розповіли тільки зараз, коли користувачі масово перейшли на нову версію.

– Швидке видалення не дозволяє системі записувати дані на зовнішній накопичувач під час вилучення – таким чином зникає ризик пошкодження пристрою при раптовому відключенні, – пояснюють у компанії.

У компанії також розповіли, що користувачам не потрібно користуватися функцією “безпечне видалення”, незважаючи на те, що вона до цих пір з’являється.

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Нагадаємо, співзасновник корпорації Microsoft Пол Аллен помер на 66-му році життя. Причиною смерті став рак.

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