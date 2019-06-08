В університеті штату Північна Кароліна розробили матеріал, який здатний зупиняти великокаліберні кулі кулеметів і снайперських гвинтівок.

Американські дослідники розробили куленепробивний матеріал, в основі якого піниста структура і вдвічі менша вага порівняно зі звичайною сталевою бронею.

За словами інженера Афсанеха Рабіея, композитна металічна піна захищає не гірше однорідної сталевої броні, але при цьому важить вдвічі менше. Це дозволяє досягти значної економії ваги.

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Тестування нового матеріалу показали, він здатен протистояти кулям середнього розміру (аж до 12,7×99 мм), вибухам, вогню, високій температурі і радіації.

Дослідники працюють над тим, щоб піна стала ще ефективнішою і легшою.

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Джерело: Sciencealert.com

Фото: Sciencealert.com