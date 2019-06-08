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Факти / Lifestyle

Американські дослідники створили куленепробивний матеріал

В університеті штату Північна Кароліна розробили матеріал, який здатний зупиняти великокаліберні кулі кулеметів і снайперських гвинтівок.

Американські дослідники створили куленепробивний матеріал

Американські дослідники розробили куленепробивний матеріал, в основі якого піниста структура і вдвічі менша вага порівняно зі звичайною сталевою бронею.

За словами інженера Афсанеха Рабіея, композитна металічна піна захищає не гірше однорідної сталевої броні, але при цьому важить вдвічі менше. Це дозволяє досягти значної економії ваги.

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Тестування нового матеріалу показали, він здатен протистояти кулям середнього розміру (аж до 12,7×99 мм), вибухам, вогню, високій температурі і радіації.

Дослідники працюють над тим, щоб піна стала ще ефективнішою і легшою.

Раніше Факти ICTV писали про те, що марсохід Curiosity знайшов нові докази існування води на Марсі.

Джерело: Sciencealert.com

Фото: Sciencealert.com

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