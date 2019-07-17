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Факти / Lifestyle

З’єднання мозку з комп’ютером: Ілон Маск презентував нові розробки компанії Neuralink

Компанія Neuralink Ілона Маска, що розробляє нейроінтерфейс, частково продемонструвала технології, які вона розробляє вперше.

З’єднання мозку з комп’ютером: Ілон Маск презентував нові розробки компанії Neuralink

Розробники хочуть почати імплантацію пристроїв паралізованим людям, що дозволить їм керувати телефонами та комп’ютерами.

Ілон Маск зазначив, що презентація покликана не просто продемонструвати досягнення, але вербувати великі уми.

Перевагою розробок компанії є те, що в них використовуються гнучкі нитки, які менш схильні пошкоджувати мозок і створюють можливість передавання більшого обсягу даних.

Через гнучкість волокон їх досить важко імплантувати, тому компанія розробила нейрохірургічного робота, здатного вводити по шість ниток за хвилину. Робот виконує функції швейної машини і мікроскопа.

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Крім цього, компанія Neuralink розробила кастомний чіп, що вміє читати, очищати і посилювати сигнали з мозку. Зараз він передає сигнали, використовуючи дроти. Однак в майбутньому розробники планують відмовитися від проводів і розробити альтернативну систему.

У людський мозок вчені хочуть проникнути не шляхом розтину, а за допомогою лазерного променя.

– Технології, які розробляються його компанією, пройшли успішне тестування на мавпі, – зазначив Ілон Маск.

Нагадаємо, інженер і підприємець Ілон Маск поділився теорією, згідно з якою до 2050 року кількість людей на Землі різко скоротиться.

Джерело: The Verge

Фото: Neuralink

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