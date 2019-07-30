Ігровий смартфон Black Shark 2 Pro від Xiaomi отримав потужний Android-процесор.
Black Shark 2 Pro – це ігровий смартфон, який базується на найпотужнішому на сьогодні Android-процесорі Snapdragon 855 Plus. Ця версія складе конкуренцію Asus ROG Phone 2.
Він доповнений удосконаленою системою рідинного охолодження, а також 12 ГБ оперативної пам’яті і 128/256ГБ вбудованої пам’яті.
Діагональ AMOLED-дисплея становить 6,39 дюйма, а роздільна здатність – 1080×2340 пікселів.
Black Shark 2 Pro оснащений камерами 48 Мп і 13 Мп.
Xiaomi Black Shark 2 Pro – ціна та характеристики нового ігрового смартфона / 2 фотографии
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Ємність батареї – 4000 мАч. Також передбачена підтримка швидкої зарядки на 27 Вт.
Вартість смартфона стартує від $435 за базову версію. Топова коштуватиме $580.
Нагадаємо, компанія Xiaomi представила смартфон Redmi Note 7 з 48-Мпікс камерою.
Джерело: GSMArena
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