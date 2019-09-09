Презентація Apple відбудеться 10 вересня 2019 року.

10 вересня о 20.00 за київським часом компанія Apple проведе свою традиційну презентацію нової техніки. Команда Тіма Кука покаже чергове покоління iPhone і ще кілька фірмових сервісів.

Крім трьох нових iPhone 11, очікується анонс оновленого iPad Pro, iPad початкового рівня зі збільшеним екраном, нові версії Apple Watch, HomePod і AirPods, а також повністю новий 16-дюймовий Apple MacBook Pro з дуже тонкими рамками.

Компанія покаже відразу три смартфона: iPhone 11, iPhone 11 Pro і iPhone 11R. Очікується, що нові смартфони отримають значні оновлення з часів iPhone X.

Де дивитися презентацію Apple

Презентація 10 вересня буде знаменна тим, що Apple нарешті вирішила сама транслювати свою презентацію на YouTube, окрім звичайних трансляцій через веб-сайт Apple і додаток tvOS.

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Подивитися презентацію iPhone можна і на нашому сайті.

Нагадаємо, Apple зареєструвала у базі даних Євразійської економічної комісії 11 моделей смартфонів.