Придбати запчастини для американських авто онлайн дуже просто. Для цього знайдіть потрібну деталь, додайте товар у кошик і оформіть замовлення.

Після того, як ви обрали необхідні запчастини з США і оформили замовлення на сайті, потрібно оплатити покупку, а також доставку в Україну.

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Для оплати замовлення є кілька способів:

переказ коштів на карту Приватбанк;

оплата за допомогою онлайн-систем Visa і MasterCard (Liqpay);

оплата готівкою кур’єрові або менеджеру в офісі;

готівковий платіж.

Коли замовлення куплено в Америці, вам прийде на електронну пошту лист з підтвердженням, де буде вказано номер замовлення, за яким можна відстежити статус замовлення під час його транспортування.

Доставка запчастин з США по морю займає від чотирьох до шести тижнів, пересилання по Україні займе приблизно один тиждень.

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