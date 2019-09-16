Як замовити запчастини для машини з США, читайте на сайті Факти ICTV.
Крім придбання автомобілів з Америки, величезна кількість власників хочуть купити запчастини з США на замовлення. Технічне оснащення автомобілів в США коштує набагато дешевше, ніж в Україні, а чимало запчастин виготовлені значно якісніше і з більшим терміном експлуатації.
Придбати запчастини для американських авто онлайн дуже просто. Для цього знайдіть потрібну деталь, додайте товар у кошик і оформіть замовлення.
Після того, як ви обрали необхідні запчастини з США і оформили замовлення на сайті, потрібно оплатити покупку, а також доставку в Україну.
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Для оплати замовлення є кілька способів:
- переказ коштів на карту Приватбанк;
- оплата за допомогою онлайн-систем Visa і MasterCard (Liqpay);
- оплата готівкою кур’єрові або менеджеру в офісі;
- готівковий платіж.
Коли замовлення куплено в Америці, вам прийде на електронну пошту лист з підтвердженням, де буде вказано номер замовлення, за яким можна відстежити статус замовлення під час його транспортування.
Доставка запчастин з США по морю займає від чотирьох до шести тижнів, пересилання по Україні займе приблизно один тиждень.
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