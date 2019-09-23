Експерти німецької компанії антивірусних програм Avira назвали найбільш поширений пароль, який ставлять користувачі.

Найчастіше в полях для введення логіна і пароля взагалі були відсутні які-небудь знаки. Тобто хакери навіть не стали підбирати комбінацію, а відразу натиснули кнопку входу.

– Зловмисники просто вводять порожнє ім’я користувача і пароль. Це відбувається навіть частіше, ніж спроба використовувати комбінацію admin/admin, – сказав аналітик компанії Avira із загроз Хамідреза Ебтехадж.

Компанія проаналізувала, більше 14 тис. хакерів на предмет того, які комбінації вони використовують під час підбору пароля.

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Як з’ясувалося, найчастіше хакери залишали обидва поля порожніми. Такий підхід обраний під час 25,6% всіх атак.

Серед інших популярних варіантів – [email protected]/123456, admin/admin, support/support і root/root.

За словами фахівців, для захисту своїх даних потрібно стежити за тим, щоб паролі не повторювалися.

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Джерело: Forbes