Експерти німецької компанії антивірусних програм Avira назвали найбільш поширений пароль, який ставлять користувачі.
Найчастіше в полях для введення логіна і пароля взагалі були відсутні які-небудь знаки. Тобто хакери навіть не стали підбирати комбінацію, а відразу натиснули кнопку входу.
– Зловмисники просто вводять порожнє ім’я користувача і пароль. Це відбувається навіть частіше, ніж спроба використовувати комбінацію admin/admin, – сказав аналітик компанії Avira із загроз Хамідреза Ебтехадж.
Компанія проаналізувала, більше 14 тис. хакерів на предмет того, які комбінації вони використовують під час підбору пароля.
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Як з’ясувалося, найчастіше хакери залишали обидва поля порожніми. Такий підхід обраний під час 25,6% всіх атак.
Серед інших популярних варіантів – [email protected]/123456, admin/admin, support/support і root/root.
За словами фахівців, для захисту своїх даних потрібно стежити за тим, щоб паролі не повторювалися.
До речі, раніше ми писали, як зробити репост в Instagram.
Джерело: Forbes
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