Новий бронетранспортер Отаман-3 українського виробництва має високий рівень захисту та може нести різноманітне озброєння.

Новий український бронетранспортер Отаман-3 для Збройних сил і морської піхоти України презентували на XVI Міжнародній спеціалізованій виставці Зброя та безпека.

Машина, розроблена компанією Практика, має високий рівень балістичного і протимінного захисту. На БТР можна встановити різне озброєння – від кулеметів до гармат.















Може нести кулемети і гармати: у Києві показали БТР Отаман-3 / 4 фотографии

У разі необхідності, Отаман-3 може стати базою для самохідної артилерійської установки, автомобілів вогневої або мінометної підтримки.

Читайте: Чим український Корсар кращий за Javelin – порівняння

Крім того, військова машина може бути командно-штабним або ремонтно-евакуаційним автомобілем.

Як повідомлялося, в Україні завершили випробування броньованої колісної машини Козак-2М1.

Фото: Сегодня