На спецмайданчику аеропорту Бориспіль стоїть головний літак країни. Президентський Іл-62 був головним транспортом одразу для трьох президентів. До нього і досі мають доступ одиниці. Для президента на борту облаштовано ліжко, душова, туалет та кабінет. Президентський літак більше в небо не піднімається, але життя в нього не завершується – його незабаром відкриють для відвідувачів, вже як музейний експонат.

Президентський лайнер радянського зразку замінив сучасний Airbus. Першим з президентів на ньому полетів Віктор Янукович. Тарас Чорновіл свого часу був керівником виборчого штабу Януковича. Каже, що президент-втікач мав слабкість до коштовних речей та делікатесів. Продукти для нього постачали спеціальні довірені люди. Янукович дуже боявся отруєння.

Та Янукович не завжди літав державними бортами. Під особисті поїздки замовлялись розкішні приватні літаки. Такі рейси ретельно приховувались, знало про них лише оточення.

Подібні повітряні судна Falcon використовують й президенти Франції. У розпорядженні Емануеля Макрона одразу два розкішні літаки. Але на відміну від Януковича, про перельоти свого президента французи знають майже все.

У Макрона є великий Airbus A-330, яким він літає на довгі відстані. Та Falcon – для коротших. Такі літаки для країни, яка входить в десятку найпотужніших економік світу – це норма. У Франції борт номер один – необхідність, а не розкіш. І за цим суспільство ретельно слідкує. За все можуть спитати. В тому числі, за що саме платяться десятки мільйонів євро з державної скарбниці.

В літаку президента Франції є червоне дерево, натуральна шкіра в інтер’єрі, мультимедійна система та розкішна спальня. На борту є все необхідне і навіть трохи більше.

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Але мало хто може похизуватися такою розкішшю як на борту президента Росії. Володимир Путін літає на Іл-96. Президентський літак в Росії – режимний об’єкт, потрапити на який можуть одиниці. Навіть на авіаційних системах його позначають спеціальним маркуванням – Пункт управління або літаючий Кремль.

Двоповерховий лайнер – з середини нагадує розкішний палац. Робочий кабінет – 10 квадратних метрів. Салон інкрустований золотом та шкірою. Є тренажерна зала, спальня з королівським ліжком та вбиральня із золотим унітазом.

На літаку Путіна – безпрецедентні заходи безпеки. У повітрі літак Путіна завжди супроводжують винищувачі. На іншому окремо доставляють броньоване авто у будь-яку точку світу. З Путіним на борту завжди ядерна валізка. Усе, що потрапляє на борт, проходить ретельну перевірку спецслужб. Під особливим контролем – продукти харчування. За них особисто відповідає шеф-кухар Кремля.

На яких літаках літають Трамп, Путін і Макрон

Свій статус супердержави підкреслює в небі не тільки Росія. Літак президента США Дональда Трампа – найзахищеніша повітряна фортеця в світі. $1 млрд – стільки американці заплатили за борт №1. Левова частка цих грошей пішла на надсучасні системи захисту.

Політологи зазначають, що усі заходи безпеки та захисту цього борту пов’язані з найгіршим сценарієм – ядерною атакою. Один з літаків Трампа і називають відповідно – борт судного дня. Він може залишатися в повітрі необмежений період часу, адже може дозаправлятися у повітрі на будь-якій висоті.

В президентському літаку – найвищий рівень комфорту. Просторий робочий кабінет, спальня, є навіть операційна. Інтер’єр швидше нагадує п’ятизірковий готель. Але без особливої розкоші. Президентський Boeing Трампа прирівнюється до військової бази, тільки в повітрі. Він має доставити президента в будь-яку точку, за будь-якої погоди. І це найголовніше, що відрізняє борт номер один від звичайного літака.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, кому було вигідно підірвати літак з президентом Польщі Качинським.