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Факти / Lifestyle

Літаюча мітла і безпілотна швидка допомога: Toyota представила незвичайні концепти

Компанія Toyota привезла на автосалон в Токіо кілька незвичайних концептів, серед яких електронна літаюча мітла, мобільна безпілотна швидка допомога і автомобіль-симулятор e-Racer.

Літаюча мітла і безпілотна швидка допомога: Toyota представила незвичайні концепти

Прототип літаючої мітли отримав назву e-broom. Творці надихалися саме мітлою, яку використовують відьми для польотів. За задумом авторів, концепт повинен об’єднати людини і машину, заново відкривши задоволення від мобільності.

Літаюча мітла і безпілотна швидка допомога: Toyota представила незвичайні концепти / 6 фотографий

Також японці показали мобільну безпілотну швидку допомогу, яка дозволяє пройти медичне обстеження майбутнього прямо у дорозі в лікарню. Концепт e-Care з системою розпізнавання осіб передає дані пацієнта лікареві, і людина може самостійно спілкуватися з фахівцем під час поїздки.

Літаюча мітла і безпілотна швидка допомога: Toyota представила незвичайні концепти / 5 фотографий

Одномісний прототип e-4me являє собою мобільну платформу з функцією віртуальної реальності.

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Безпілотний автомобіль-симулятор e-Racer для гонок дозволить кожному відчути себе професійним гонщиком.

Прототип e-Chargeair є мобільною зарядкою для акумуляторів. Він може не тільки забезпечувати електрикою автомобілі і місто, але й працювати як пересувний Wi-Fi та виконувати функцію очищувача повітря.

Нагадаємо, Toyota також побудувала концепт-кар LQ, який оснащений автопілотом четвертого рівня і системою штучного інтелекту. Автомобіль вміє аналізувати ситуацію навколо і повідомляти водієві та пасажирам про стан дорожнього покриття і пропускної здатності.

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