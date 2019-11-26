Чотириногий робот Boston Dynamics Spot, якого також називають робопсом, відслужив три місяці у поліції США.

У поліції штату Массачусетс в США провели випробування чотириногого робота Boston Dynamics під назвою Spot.

Робопес проходив службу у поліції з серпня до листопада 2019 року. Співробітники поліції позитивно оцінили роботу робота у польових умовах.

Правоохоронці розповіли, що Spot використовували для того, щоб надавати поліцейським зображення підозрілих об’єктів або потенційно небезпечних місць.

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Також робопса використовували під час двох подій, проте подробиць про них немає.

Робота не повинні використовувати для того, щоб завдавати шкоди людям, що прописано у договорі з Boston Dynamics.

Проте, правозахисники хотіли б, щоб використання роботів у правоохоронних відомствах краще регулювалося законом.

До слова, компанія ANYbotics показала робота, який може протистояти спробам атакувати його.

Джерело: WBUR News

Фото: Boston Dynamics

Відео: GIPHY