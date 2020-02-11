Додаток дія: навіщо йому дані українців та чи приймає цифрові права поліція

Додаток Дія запрацював 6 січня 2020 року, давши українцям можливість використовувати посвідчення водія та техпаспорт у цифровому вигляді.

За чотири дні кількість скачувань мобільного додатку перевищила 1 млн, а в Міністерстві цифрової трансформації зізнаються – такого попиту так швидко не очікували. Попри це, тільки частина українців змогла без проблем побачити свої документи на смартфоні. Інші ж змушені залишати заявки та чекати, адже в базі даних інформація про них не відображається.

Факти ICTV поговорили з заступником міністра цифрової трансформації Олексієм Вискубом, який розповів, наскільки справно працює Дія, навіщо вона збирає дані про користувача та що робити, якщо правоохоронці відмовляються приймати ваші документи у смартфоні.

Далі – пряма мова

Про успіх Дії

Зараз ми маємо 1 млн 150 тис. завантажень. Кількість людей, які успішно ідентифікувались – 950 тис.

За кількістю скачувань – це дуже крутий старт. Дуже високий попит та інтерес, як до державного ІТ-продукту. Ми робили, безумовно, прогнози, але мільйон очікували трошки пізніше. Тож загалом ми задоволені.

50% позитивного фідбеку

У нас в реєстрі немає всіх даних про громадян. З 9,5 млн записів десь 5,5 млн повні, з яких може відобразитись посвідчення.

З 725 тис. тих, хто звернувся за цифровими правами, 430 тис. отримали позитивний фідбек. Тож позитивна конверсія на рівні більше 50%.

Зараз завдання в тому, щоб налагодити якісну підтримку для тієї цільової аудиторії, яка не отримала цифрових прав через те, що даних в реєстрах не було.

Що робити, якщо права не відображаються

Ми зробили додаткові онлайн-сервіси, які називаються Верифікація посвідчення водія та Верифікація техпаспорта, щоб ті, у кого проблеми, могли надіслати свої документи в електронній формі – їхні дані будуть доповнені, і у більшості буде вирішена ситуація щодо отримання цифрових прав.

Ми отримати більше 50 тис. звернень щодо верифікації техпаспортів і прав. Це дуже багато, бо вони опрацьовуються вручну сервісними центрами МВС.

Зараз прогнозуємо, як ми зможемо впоратись з цим навантаженням, збільшити кількість людей і якісно розвивати цей процес. Конкретно дати, коли це відпрацюється, немає.

Навіщо Дія збирає про вас дані

В першому релізі дані використовуються винятково для пошуку громадянина в транспортному реєстрі. Це разова ідентифікація, разовий пошук. Дані не зберігаються.

Надалі ми плануємо часто випускати нові релізи. В наступних вже будуть цифрові паспорт громадянина, студентський, страховка.

Сьогодні закладені критерії, щоб розвивати ці послуги. Нам ці дані дають можливість збільшувати вірогідність знаходження вашого документа.

В багатьох документах немає ІПН, тож доводиться дивитись серію та номер паспорта.

Іноді, якщо є помилки в реєстрі, потрібно звіряти. Наприклад, немає певних ідентифікаторів людини, і можна встановити її дані через порівняння багатьох критеріїв як от ПІБ, місце народження або дата.

Інформація збирається лише для того, щоб здійснити пошук.

Сама система не зберігає жодних даних – під мобільним додатком бази персональних даних немає. Це для того, щоб знайти вас в реєстрі, а з реєстрів нам повертається повна інформація.

Чи можуть не прийняти цифрові права?

У нас є служба підтримки у мобільному застосунку, є гаряча лінія контакт-центрів МВС, які мають оперативно реагувати, щоб нівелювати всі випадки.

За інформацією від поліції, таких ситуацій майже не має бути. У нас за сьогодні лише одне звернення про те, що в якомусь районі виник інцидент. Але ми для того і проводили бета-тестування, щоб відпрацювати роботу всіх – не лише додатку, а й поліції.

Поліція кілька разів пройшла навчання та інструктаж. Майже 99,9% готові приймати цифрові посвідчення.

До слова, раніше в інтерв’ю Фактам ICTV Олексій Вискуб розповів, як упорядкувати та оптимізувати реєстри.

Лілія Ященко