Робота майбутнього. В яких професіях людей замінить комп’ютер

Роботи виконують за нас важку роботу. Допомагають нам у побуті, та разом із тим починають витісняти людину з ринку праці.

Ризикують програти нерівний бій із кіборгами не лише робітничі спеціальності. Сучасні технології замінять людей і в інтелектуальній праці. Ряд професій у найближчі п’ять років стануть не затребуваними, отже цим спеціалістам варто вже зараз задуматися аби міняти роботу.

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Завдяки цим новаціям супермаркети позбавляються черг, та не наймають зайвих кадрів. Великі мережі магазинів, або сфера ритейл, є одними з лідерів у використанні роботизації та штучного інтелекту в Україні.

Операційна та роботизована система виконує роботу в рази краще ніж людина, запевняють експерти. Вона не помиляється, не втомлюється, та не відволікається.

Також з появою програмного забезпечення відпала потреба у мерчендайзерах, які вирішували на якій полиці той чи інший товар буде краще продаватися, їх замінила програма.

Лякатися того, що вас звільнять через робота або штучний інтелект не варто, запевняє фахівець з підбору персоналу Юлія Дрожжина. Деякі професії справді зникнуть, але станеться це не в одну мить. Також на їх місце прийдуть нові спеціальності, головне мати бажання перевчитися.

За різними дослідженнями, майже 50% всіх робочих місць можуть бути роботизовані. Але боятися, що людина перестане бути потрібною поки не варто. До того ж досвід Японії та Південної Кореї свідчить, що там де збільшується залучення штучного інтелекту зайнятість не падає, а навпаки. Нові технології породжують новий попит.

Технологія та людина не змагаються, а успішно поєднуються в медицині. У Німеччині з недавнього часу операції проводяться за допомогою робота, якого звуть Да Вінчі. Апарат має чотири маніпулятора, до яких прикріплений операційний інструмент.

Управління здійснює хірург за допомогою консолі. Це дає багато переваг, оскільки кінцівка робота є більш гнучкою, ніж рука хірурга, і тому він може працювати в куточках де для людини це буде неможливим. Камера збільшує зображення для хірурга, так що він може роздивитися все детально і точно.

Штучний інтелект невдовзі замінить людей, що відповідають на дзвінки в call-центрах, працюють на будівництві, та у агропромисловій галузі. Щоправда через дешеву робочу силу в Україні цей процес трохи затягнеться.

Нагадаємо, раніше Факти ICTV писали про те, які професії зникнуть через 10 років і на кого краще вчитися.